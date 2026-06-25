Zlato najjeftinije u sedam mjeseci, pravi problemi tek dolaze?

Banka Macquarie predviđa spot cijenu zlata od 4641 dolar po unci za ovu godinu, ali i pad na 4200 dolara u 2027. te daljnji pad svake godine do 2030.

Cijene zlata i srebra pale su ispod ključnih pragova na najnižu razinu u sedam mjeseci dok restriktivan stav američke središnje banke prema monetarnoj politici i strah od inflacije stvaraju pritisak na plemenite metale. U tom okruženju, tržišni analitičari vide male šanse za značajniji oporavak cijene zlata u kratkom roku, prenosi CNBC.

Spot cijena zlata u četvrtak je oslabila 0,5 posto, na oko 3980,79 dolara po unci nakon što je prethodnog trgovinskog dana pala ispod granice od 4000 dolara. Od početka godine zlato je pojeftinilo gotovo osam posto. Cijene srebra također su pod pritiskom. Spot cijena srebra bila je u četvrtak ujutro jedan posto niža, na 56,86 dolara po unci, dok su terminski ugovori na srebro s isporukom u srpnju pali za 1,5 posto, na 57,24 dolara.

Preokret trenda

Spot srebro izgubilo je petinu svoje vrijednosti od početka godine, čime se u 2026. preokrenuo tržišni trend za plemenite metale. Podsjetimo, zlato i srebro tijekom 2025. bilježili su rekordne cjenovne razine, ojačavši za 66, odnosno 135 posto tijekom godine. Iako se snažan rast nastavio i početkom 2026. godine, trgovanje je ubrzo postalo volatilno. Terminski ugovori na srebro pretrpjeli su krajem siječnja najveći jednodnevni udarac od 80-ih godina, a status zlata kao sigurnog utočišta za kapital doveden je u pitanje nakon izbijanja američko-iranskog rata u veljači.

U bilješci od srijede, stratezi u Macquarieju naveli su da su sve oči sada uprte u putanju inflacije i u to hoće li središnje banke - posebice američke Federalne rezerve (Fed) - zaoštriti monetarnu politiku kako bi držale cijene pod kontrolom. - Očit kraj sukoba na Bliskom istoku, u kombinaciji s restriktivnijom politikom Fedom, uzrokovao je povlačenje ulagača jer privlačnost zlata kao sigurnog utočišta blijedi usporedno s izgledima za više kamatne stope i jači američki dolar, pri čemu je Fedovo povećanje kamatnih stopa u četvrtom kvartalu sada u potpunosti uračunato u cijenu - istaknuli su analitičari te banke.

Financijska tržišta trenutno očekuju Fedovo povećanje kamatnih stopa do rujna, prema CME-ovom alatu FedWatch. I Europska središnja banka i Banka Japana povećale su kamatne stope ovog mjeseca kao odgovor na energetski šok uzrokovan ratom u Iranu. Iz Macquarieja su naveli da je prvi javni istup novog predsjednika Feda Kevina Warsha poprimio 'restriktivni ton' te da pod njegovim vodstvom središnja banka ima 'potencijal narušiti ili podržati cijene' na tržištu zlata.

- Nakon posljedica sukoba na Bliskom istoku, za koje očekujemo da će opterećivati globalni rast u trećem kvartalu, konačni preokret prema globalnom rastu i ciklus ublažavanja monetarne politike trebali bi dovesti do trenda pada cijena zlata kako se više novca investitora bude preusmjeravalo iz plemenitih metala – stoji u bilješci.

Kratkoročna prilika

Prema njihovom sudu, ovu korekciju treba promatrati kao kratkoročnu priliku. Naime, investitori su realizirali dobit na dosadašnjem rastu cijene zlata i okrenuli se dionicama. To otvara prostor za ponovni ulazak na tržište plemenitih metala, što bi ponovno potaknulo rast cijena, ali vjerojatno bi bio potreban značajan makroekonomski događaj da ponovno oživi interes, mišljenje je analitičara.

Macquarie predviđa prosječnu spot cijenu zlata od 4641 dolar po unci za ovu godinu, što je rast od 35 posto na godišnjoj razini, ali očekuje pad cijena od 9,5 posto na 4200 dolara u 2027. te daljnji pad svake godine do 2030. U srijedu su smanjili svoju prognozu za spot zlato na kraju godine na 4300 dolara s prethodno prognoziranih 4400 dolara.

Realizacija dobiti izvršila je pritisak na cijene srebra prošlog mjeseca, naveo je Macquarie, dodajući da se 'kretanje cijena ponovno temelji na makroekonomskim čimbenicima' usred sve većih očekivanja Fedovog povećanja kamatnih stopa. - Kao i kod zlata, očekujemo da će cijene ostati unutar određenog raspona do kraja ove godine prije nego što postupno krenu silaznim trendom u 2027., pri čemu će napetosti uzrokovane inflacijom i vjerojatnost Fedovog povećanja stopa ograničiti daljnji potencijal rasta - istaknuli su.

- Što se inflacija i prinosi na obveznice budu kretali prema višim razinama, to će pritisak na plemenite metale biti veći. Konkretno za srebro, optimistično raspoloženje investitora potaknuto manjom ponudom, niskim zalihama i snažnom potražnjom uzrokovalo je da ono nadmaši zlato, čineći ga ranjivijim na korekciju cijene prema dolje Povijesno gledano, srebro se brzo korigira – stoji u analizi.

Potražnja središnjih banaka

Macquarie očekuje da će se srebrom trgovati po cijeni od 70 dolara po unci u posljednjem kvartalu ove godine, nakon čega će pasti na 65 dolara po unci do kraja 2027. godine. Osim malih ulagača, značajan kupac zlata posljednjih godina bile su središnje banke. Godišnje istraživanje o zlatnim rezervama središnjih banaka Svjetskog vijeća za zlato, objavljeno prošlog tjedna, pokazalo je da središnje banke i dalje vide zlato kao ključnu zaštitu od inflacije i geopolitičkih rizika.

Gotovo 90 posto ispitanika izjavilo je kako očekuje da će se globalne zlatne rezerve središnjih banaka povećati tijekom sljedeće godine. Međutim, nekolicina analitičara s Wall Streeta smanjila je svoje ciljane cijene za zlato u posljednjim tjednima.

Stratezi u OCBC-u naveli su u bilješci u četvrtak ujutro da snažan pritisak na cijene zlata ostaje i nakon pada ispod 4000 dolara, pri čemu se kretanje cijena sve više ponovno povezuje sa stvarnim prinosima. - Čak i dok srednjoročna konstruktivna priča drži vodu, nedavna restriktivna retorika Feda i okruženje viših stvarnih kamatnih stopa nalažu oprezniji stav prema zlatu u kratkom roku - rekli su.

Kako dodaju, sve dok stvarni prinosi ne oslabe, dok se likvidacija ETF-ova ne uspori ili dok se restriktivna retorika Feda dodatno ne povuče, skokovi cijena mogli bi ostati podložni slabljenju.