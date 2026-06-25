Primorac: Hrvatsko tržište rizičnog kapitala znatno je uznapredovalo

EIB prema njegovim riječima podržava tvrtke u svakoj fazi njihova razvoja: od startupova u ranoj fazi do rastućih scale-upova

Hrvatsko tržište rizičnog kapitala znatno je uznapredovalo te je strukturirano, raznoliko i sve otpornije, uz ponudu spektra financiranja koje podržava tvrtke u različitim fazama njihovog rasta, rekao je u četvrtak potpredsjednik Europske investicijske banke Marko Primorac.

– Kada se osvrnemo na 2018., hrvatsko tržište rizičnog kapitala još je uvijek bilo u ranoj fazi, s ograničenim pristupom rizičnom kapitalu i vrlo malo tržišnih igrača, no danas je slika posve drukčija i poduzetnici više nisu ovisni o potpuno fragmentiranom ekosustavu. Umjesto toga, imaju koristi od strukturiranijeg, raznolikijeg i sve otpornijeg tržišta koje nudi spektar financiranja koje podržava tvrtke u različitim fazama njihovog rasta – rekao je Primorac na konferenciji 'Start-up to Scale Up - Croatian Venture Capital Initiative & Growth Investment Programme'.

Taj skup organizirali su Europski investicijski fond (EIF), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR).

Kako je rečeno na skupu, ulaganja EIF-a u hrvatske fondove značajno su povećana nakon pokretanja Hrvatskog programa ulaganja u rast (CROGIP) I i II u suradnji s HBOR-om.

Prvi nacionalni mandat za vlasnički kapital 2018. - Hrvatska inicijativa rizičnog kapitala 1 (CVCi), potječe iz 2018. godine, a kasnije je nadopunjena kroz CVCi 2 uz potporu Europske komisije putem sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Danas programi pokrenuti između 2018. i 2023. godine dosežu ukupnu veličinu od oko 270 milijuna eura i podržali su jedan instrument zajedničkog ulaganja, 10 fondova rizičnog kapitala kao i otprilike 200 startupova i tvrtki. Očekuje se da će više od 300 korisnika biti podržano kroz nasljedne programe CVCi 2 i CROGIP II.

Marko Primorac je rekao kako svjedočimo rezultatima dugogodišnje i dobro koordinirane suradnje između Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Hrvatske banke za obnovu i razvoj, Europske komisije i Europskog investicijskog fonda odnosno Grupe Europske investicijske banke.

Kao dio Grupe EIB-a, Europski investicijski fond igra jedinstvenu ulogu u europskom financijskom ekosustavu i specijaliziran je za poboljšanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća i inovativne tvrtke, dodao je.

Objasnio je da to ne čini izravnim kreditiranjem, već putem financijskih posrednika, a to su banke, fondovi rizičnog kapitala, fondovi privatnog kapitala i specijalizirane platforme, kao i kroz ulaganja u kapital, jamstva, a također i instrumente za podjelu rizika.

EIB prema njegovim riječima podržava tvrtke u svakoj fazi njihova razvoja: od startupova u ranoj fazi do rastućih scale-upova, a pomaže i u izgradnji tržišta podržavajući fond menadžere, privlačeći privatne investitore i mobilizirajući dodatni kapital.

Te uloge su, kako je istaknuo, posebno vidljive u Hrvatskoj, gdje je EIB ne samo uložio kapital, već je pomogao u stvaranju funkcionalnog ekosustava razvijajući kapacitete upravitelja fondova, jačajući povjerenje investitora i povezujući nacionalna tržišta sa širim europskim investicijskim krajolikom.

Europski investicijski fond, u bliskoj suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i HBOR-om, odigrao je središnju ulogu u izgradnji i jačanju ekosustava privatnog kapitala i rizičnog kapitala u Hrvatskoj, rekla je viša ekonomska savjetnica u Europskoj komisiji, Hana Huzjak.

Član uprave HBOR-a Alan Herjavec krucijalnim je ocijenio angažman EIF-a u razvoju tržišta kapitala za razvoj start-upova u Hrvatskoj. Equity kapital prema njegovim riječima može biti snažan pokretač njihova rasta. Usku suradnju s EIB-om i EIF-om pohvalili su i državni tajnici u Ministarstvu gospodarstva i Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Goran Romek i Domagoj Mikulić.