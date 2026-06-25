Lead to the Top donosi nove poglede lidersku reinvenciju i otpornost

Lideri će podijeliti ono što se rijetko izgovara - cijenu ostanka na vrhu, vođenje tima pod pritiskom vremena i tehnologije te neuspjehe

Lead to the Top 7. srpnja u Zagrebu ponovo okuplja vodeće liderice i lidere. U organizaciji udruge Lead.You, a pod pokroviteljstvom Predsjednika RH, vodeći poslovni ljudi Hrvatske i regije prikazat će srž osobnih prekretnica, uspona nakon padova i teških odluka donesenih bez jasnih obrazaca, stavljajući fokus na kontinuiranu transformaciju kao trajno stanje poslovanja.

Sastav sugovornika i ove godine pokriva gotovo cijeli spektar hrvatskog i regionalnog gospodarstva - od industrije i telekoma do farmacije, financija i tehnologije. Među njima su Siniša Krajnović (CEO, Ericsson Nikola Tesla), Anita Letica (CEO, Philip Morris Zagreb), Alma Mekić Ćerdić (Upravni odbor, Bosqar Invest), Josipa Jutt Ferlan (direktorica, Zagreb City Hotels/Hilton hoteli u Zagrebu), bivša premijerka Jadranka Kosor, Srećko Nakić (potpredsjednik, Atlantic Grupa), Vedrana Pribičević (ekonomistica i predavačica, ZŠEM), Nataša Kapetanović (predsjednica Uprave, Grawe Hrvatska), Vedrana Miholić (prodajna direktorica, CROZ), Ivanka Mabić Gagić (CEO, Aleph Hrvatska) i brojni drugi.

Kroz dinamiku kratkih, fokusiranih formata lideri će u prvom licu podijeliti ono što se rijetko izgovara pred mikrofonima - cijenu ostanka na vrhu, vođenje tima pod istovremenim pritiskom vremena i tehnologije te neuspjehe koji su, paradoksalno, najviše oblikovali one koji o njima govore.

– Prava reinvencija je operacija na otvorenom srcu vlastitog mindseta. Otpornost i reinvencija u biznisu predugo se tretiraju kao zgodne riječi iz priručnika, no u stvarnosti nastaju pod ekstremnim pritiskom. Lideri danas imaju zadatak usred vožnje, redizajnirati i sebe i prijevozna sredstva i sustav. Na Lead to the top ćemo govoriti o liderskoj metamorfozi i kako iz nje izaći oštriji i relevantniji za budućnost koja je već počela – rekla je predsjednica Udruge Lead.You i predsjednica Uprave Marsh Hrvatska, Jasminka Horvat Martinović najavljujući Konferenciju.

Poseban naglasak stavljen je na tehnološku reinvenciju kroz ekskluzivno keynote predavanje koje se organizira u suradnji s Boston Consulting Groupom. Vladimir Lukić, globalni lider tehnološke prakse u BCG-u, kroz predavanje o prelasku s AI ambicije na AI transformaciju, pokazat će kako vodeće svjetske organizacije koriste umjetnu inteligenciju za donošenje odluka, a da pritom ne izgube ljudsku prosudbu i strateški kompas.

Sudionike očekuje intenzivan jednodnevni program koji, osim vrhunskih panela i predavanja, nudi i prostor za strateško umrežavanje.