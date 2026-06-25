Kako IKEA gradi kružni poslovni model

Pitanje više nije kako proizvesti i prodati što više proizvoda, nego kako osigurati da oni ostanu vrijedni što je dulje moguće

Dugo je gospodarstvo funkcioniralo prema jednostavnom principu: proizvedi, prodaj, upotrijebi i odbaci. No u svijetu rastućih troškova sirovina, klimatskih izazova i sve veće osviještenosti potrošača takav model postaje sve manje održiv. Upravo zato kružno gospodarstvo iz koncepta budućnosti prerasta u poslovni imperativ.

Malo je kompanija koje su taj zaokret prihvatile tako sustavno kao IKEA. Ambicija kompanije nije samo smanjiti količinu otpada ili povećati udio recikliranih materijala, nego postupno transformirati način na koji proizvodi nastaju, upotrebljavaju se i ostaju u opticaju. Cilj je da do 2030. svi IKEA proizvodi budu dizajnirani prema načelima kružnoga gospodarstva, točnije, da se mogu ponovno upotrebljavati, popravljati, obnavljati i reciklirati.

Potvrđeno rezultatima

Takav pristup vidljiv je i na hrvatskom tržištu, gdje IKEA već godinama razvija usluge koje kupcima omogućuju dulje korištenje proizvoda i smanjenje otpada. Usluga IKEA Druga prilika kupcima je dostupna tijekom cijele godine i omogućuje otkup rabljenog IKEA namještaja, koji nakon pregleda ponovno pronalazi put do novih vlasnika. Posebna novost je uključivanje dječjeg namještaja u program otkupa. Kupcima je na raspolaganju i odjel Kakvo je, takvo je, na kojem se prodaju proizvodi s manjim oštećenjima ili izložbeni primjerci, kao i usluga besplatnih rezervnih dijelova. Time se potiče popravak umjesto zamjene te omogućuje dulje korištenje proizvoda, što je jedan od temeljnih principa kružnoga gospodarstva. Da takve usluge imaju stvaran učinak pokazuju i rezultati na hrvatskom tržištu. U fiskalnoj 2026. godini odjel Recovery obradio je ukupno 124.525 oštećenih proizvoda i omogućio im novu priliku. Od toga je 109.212 proizvoda prodano putem odjela Kakvo je, takvo je, uključujući 3791 proizvod putem online-kanala, dok je dodatnih 15.313 proizvoda vraćeno na zalihu zahvaljujući prepakiranju oštećene ambalaže. Istodobno je kupcima isporučeno više od 8400 rezervnih dijelova, čime je dodatno produljen životni vijek proizvoda, a ostvarena je ušteda veća od 202.000 eura. Kroz uslugu IKEA Druga prilika tijekom fiskalne 2026. godine novi je dom pronašlo još 288 proizvoda. Takvi rezultati pokazuju da kružno gospodarstvo nije samo pitanje održivosti, nego i učinkovitijeg upravljanja resursima te stvaranja dodatne vrijednosti iz proizvoda koji bi u tradicionalnom linearnom modelu često završili kao otpad.

No mogućnost ponovne uporabe, popravka i duljega korištenja IKEA proizvoda ne počinje tek kada proizvod stigne u dom kupca. O njoj se razmišlja već u fazi dizajna. Zato kompanija posljednjih godina intenzivno razvija proizvode prema principima kružnog dizajna. Primjerice, novije generacije PAX ormara dolaze sa sklopivim stranicama, a kod kultne BILLY biblioteke redizajniran je stražnji dio kako bi se proizvodi lakše mogli rastaviti i ponovno sastaviti. Cilj nije samo produljiti životni vijek proizvoda nego ga učiniti prilagodljivim različitim životnim fazama i potrebama korisnika. Sličan pristup vidljiv je i kod proizvoda poput HÅLLBAR kanti za razvrstavanje otpada, koje su izrađene od najmanje 50 posto reciklirane plastike dobivene iz kućanske ambalaže ili recikliranih dijelova kućanskih uređaja. Time se otpad vraća u proizvodni ciklus kao vrijedna sirovina.

Sastavni dio razvoja poslovanja

Načela kružnoga gospodarstva IKEA primjenjuje i izvan samih proizvoda. Jedan od hrvatskih primjera dolazi iz suradnje sa socijalnom zadrugom Humana Nova. Tekstilni ostaci koji bi inače postali otpad pretvoreni su u funkcionalne ruksake, koji su potom uručeni zaposlenicima. Riječ je o konkretnom primjeru kako se vrijednost materijala može zadržati u sustavu kreativnom ponovnom uporabom, istodobno stvarajući i društvenu vrijednost suradnjom sa socijalnim poduzećem.

IKEA kružno gospodarstvo ne promatra kao zasebnu održivu inicijativu, nego kao sastavni dio budućeg razvoja poslovanja. U strategiji održivosti upravo su kružni modeli među ključnim alatima za smanjenje klimatskog utjecaja, učinkovitije korištenje resursa i izgradnju otpornijega poslovnog modela. Drugim riječima, pitanje više nije kako proizvesti i prodati što više proizvoda, nego kako osigurati da oni ostanu vrijedni što je dulje moguće. Upravo u toj promjeni perspektive mnogi vide jednu od najvažnijih poslovnih transformacija ovog desetljeća. IKEA je među kompanijama koje pokušavaju pokazati kako takav model može funkcionirati u praksi: od dizajna proizvoda i korištenja materijala do novih usluga koje produljuju životni vijek proizvoda i smanjuju potrebu za stvaranjem otpada.