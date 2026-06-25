Središnji registar stanovništva postavlja temelje za novu generaciju javnih usluga

S pojedinačnih digitalnih rješenja prelazi se na potpuno integrirani, podatkovno vođen sustav cijele države. Upravo tu je uloga APIS IT‑a – kao integratora i tehnološkog partnera države

Nakon uvođenja Središnjeg registra stanovništva APIS IT, prema riječima Saše Bilića, predsjednika Uprave te kompanije, završava digitalnu transformaciju Porezne uprave i modernizira sustav Carinske uprave. Najavljuje i snažan iskorak u uspostavi AI infrastrukture za potrebe javnog sektora.

Početkom lipnja uspostavljen je Središnji registar stanovništva, koji je implementirao APIS IT. Kako funkcionira digitalizacija javnog sektora, tko prema vašem mišljenju prednjači, a tko zaostaje u tome?

– Uspostava Središnjeg registra stanovništva (SRS) jedan je od ključnih iskoraka Ministarstva financija i Porezne uprave u digitalnoj transformaciji države jer prvi put na jednom mjestu objedinjavamo temeljne podatke o građanima i činimo ih dostupnima kroz sigurne i kontrolirane digitalne kanale. Riječ je o elektroničkom sustavu koji objedinjuje podatke iz različitih službenih evidencija – od matičnih knjiga preko obrazovanja i tržišta rada do socijalnih prava – i omogućuje njihovo kontinuirano ažuriranje, umjesto periodičnih, skupih i sporih popisa stanovništva. Za građane to znači manje administracije i šetanja po šalterima, a za državu kvalitetniju osnovu za donošenje politika – od socijalnih mjera do gospodarskog planiranja. S projektima kao što su e‑Građani, SRS i nacionalni registri i platforme poput CDU-a Hrvatska je svakako među zemljama koje su na dobrom putu i koje iz faze digitalizacije prelaze u fazu istinske digitalne transformacije države.

Što mislite kada ćemo sve administrativne potrebe moći obaviti bez odlaska na šaltere javnih ustanova?

– Zahvaljujući sustavu e-Građani, već sada je velik dio administrativnih obveza, i to onih najčešćih, moguće riješiti online. Međutim, važnost Središnjeg registra stanovništva je u činjenici da postavlja temelje za novu generaciju javnih usluga, gdje s pojedinačnih digitalnih rješenja prelazimo na potpuno integrirani, podatkovno vođen sustav cijele države. Upravo tu vidim ulogu APIS IT‑a – kao integratora i tehnološkog partnera države, koji s jedne strane osigurava sigurnu infrastrukturu, interoperabilnost sustava i visoke standarde zaštite podataka, a s druge strane ekspertizu u integraciji velikih količina podataka i isporuku stabilnih i sigurnih rješenja u visokozahtjevnim regulatornim i operativnim okružjima.

Kako će certifikat podatkovnog centra TIER III Facility utjecati njegovo na poslovanje?

– Dobivanje certifikata TIER III Facility ​za podatkovni centar u Jastrebarskom važan je kvalitativni iskorak koji ima vrlo konkretan utjecaj na naše poslovanje, ali i na sve korisnike naših usluga – od državne uprave do financijskog sektora. Taj standard potvrđuje da naša infrastruktura zadovoljava najviše međunarodne standarde u pogledu dostupnosti, otpornosti i kontinuiranog rada, a činjenica da smo certifikat dobili u realnim uvjetima rada i punom opterećenju dodatno govori o visokoj operativnoj zrelosti naših sustava. Za naše poslovanje to znači da možemo jamčiti neprekidnost rada ključnih sustava, čak i tijekom planiranih održavanja, što je posebno važno za javne i financijske servise. Istodobno certifikat dodatno jača povjerenje korisnika i našu tržišnu poziciju jer potvrđuje da smo spremni nositi se s najzahtjevnijim, kritičnim IT opterećenjima u realnim uvjetima rada, što je ključno za tvrtku poput APIS IT-a i sustave kojima se svakodnevno koriste milijuni građana i tvrtki.

Kakve je rezultate ostvario APIS IT u 2025. i kakve projekte pripremate?

– ​Za APIS IT 2025. bila je razdoblje stabilnih prihoda, strateških investicija i jačanja uloge koju imamo unutar sustava državne informacijske infrastrukture. S ostvarenih 72,09 milijuna eura u 2025. zadržali smo razinu prihoda iz prethodne godine, tako da smo i nakon iznimno uspješne 2024. očuvali snažnu tržišnu poziciju. Jednako ambiciozne ciljeve postavili smo i za ovu godinu – dodatni rast prihoda i zadržavanje realne dobiti za naše vlasnike, uz kontinuirano ulaganje u razvoj kako bismo osigurali dugoročnu održivost i inovativnost. Od projekata koji će obilježiti sljedeće razdoblje moram izdvojiti završetak digitalne transformacije cjelokupnoga informacijskog sustava Porezne uprave kao i nastavak modernizacije sustava Carinske uprave te najaviti snažan iskorak u uspostavu AI infrastrukture za potrebe javnog sektora.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom APIS IT