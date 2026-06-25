Kansai Helios seli proizvodnju iz Zagreba u Sloveniju i Srbiju

Grupa postupno gasi proizvodnju u Chromosu, a hrvatsko tržište i dalje će opskrbljivati trgovačka kompanija Kansai Helios Croatia

Slovenska grupacija Kansai Helios objavila je odluku o reorganizaciji svoje proizvodne mreže u segmentu Architectural Coatings u Adriatic regiji, što će u narednim godinama dovesti do postupnog gašenja proizvodnje u zagrebačkom Chromosu. Proizvodne aktivnosti koje se trenutačno odvijaju u tvrtki Chromos boje i lakovi postupno će se premjestiti na postojeće lokacije Kansai Heliosa u Sloveniji i Srbiji, dok će hrvatsko tržište nastaviti opskrbljivati trgovačka kompanija Kansai Helios Croatia.

Grupacija reorganizaciju objašnjava potrebom za fokusiranijom i učinkovitijom proizvodnom strukturom, izgrađenom oko specijaliziranih centara izvrsnosti. Iz Kansai Heliosa navode da je segment Architectural Coatings u posljednjim godinama ostvario snažan rast u regiji, ali da je taj rast istodobno povećao složenost proizvodne mreže i smanjio operativnu prilagodljivost na sve dinamičnijem tržištu. Usklađivanjem proizvodnje, tehnologije te aktivnosti istraživanja i razvoja na razini regije grupacija želi osigurati dugoročnu konkurentnost.

Hrvatsko tržište, ističu iz kompanije, ostaje strateški važno i nakon prestanka proizvodnje u Zagrebu. Opskrbu će preuzeti Kansai Helios Croatia kao specijalizirana trgovačka kompanija koja će nuditi cjelokupan portfelj proizvoda grupacije te osiguravati kontinuitet poslovanja s postojećim kupcima i partnerima. Tranzicija će se provoditi u fazama tijekom narednih godina, a grupacija najavljuje proaktivno upravljanje zalihama kako bi lokalni distributeri i maloprodajni partneri tijekom cijelog procesa imali stabilnu dostupnost proizvoda.

Utjecaj na zaposlenike

Iz Kansai Heliosa priznaju da reorganizacija ima izravan utjecaj na zaposlenike u Zagrebu te da kod njih može izazvati neizvjesnost. Grupacija poručuje da će tranziciju provoditi odgovorno i transparentno, u skladu s važećim radno-pravnim propisima, te da će zaposlenici biti informirani u ranoj fazi procesa, uz individualne razgovore sa svima na koje odluka utječe.

Goran Dolenec, direktor Chromos boje i lakovi i Kansai Helios Croatia, poručio je da Chromos ima dugu tradiciju i vrijedno nasljeđe u Hrvatskoj, izgrađeno na dugogodišnjem radu zaposlenika. Naglasio je da odluka o prestanku proizvodnje u Zagrebu ne proizlazi iz dosadašnjeg učinka ili posvećenosti zaposlenika, nego iz sveobuhvatne procjene proizvodne mreže grupacije, uključujući pitanja skalabilnosti i optimalnog usklađivanja kapaciteta na razini regije.

- Chromos je brend s dubokom tradicijom i neprocjenjivim nasljeđem u Hrvatskoj, utemeljenim na desetljećima predanog rada naših zaposlenika. Važno je razumijeti da odluka o postupnom prestanku proizvodnje u Zagrebu nije posljedica dosadašnjeg učinka niti posvećenosti timova u Chromosu. Ona proizlazi iz sveobuhvatne procjene proizvodne mreže Grupe, uključujući čimbenike poput skalabilnosti I načina na koji možemo optimalno uskladiti kapacitete na razini regije, kako bismo podržali budući rast Grupe. Mi, lokalni menadžment, aktivno smo uključeni u cijeli proces kako bi se osigurala usklađenost odluka s lokalnim zahtjevima uz punu odgovornost prema našim zaposlenicima. Naša predanost kupcima i partnerima na hrvatskom tržištu ostaje nepromijenjena. Fokus se u potpunosti usmjerava na komercijalnu izvrsnost, marketing i korisničku podršku. Oslanjajući se na snažne centralizirane proizvodne kapacitete KANSAI HELIOS-a, svojim ćemo lokalnim kupcima pružati još inovativniji asortiman proizvoda uz dosljedno visoke standarde kvalitete - rekao je Dolenc.

Buduća proizvodna mreža Kansai Heliosa u Adriatic regiji oslanjat će se na dvije lokacije. Slovenska Količevo i dalje će imati ključnu ulogu kao napredna proizvodna lokacija sa snažnom tehničkom ekspertizom i integriranim razvojnim kapacitetima, dok će srpski Gornji Milanovac ojačati ulogu učinkovite i skalabilne proizvodne baze namijenjene podršci regionalnom rastu grupacije.