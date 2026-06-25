Aminess otvorio vrata Younique Heritage Hotela u srcu Korčule

Nakon preuređenja i redizajna ovaj povijesni hotel otvara novo poglavlje kao ekskluzivni heritage hotel visoke kategorije

Aminess Hotels & Resorts otvorio je vrata Aminess Younique Korčula Heritage Hotela, jednog od najpopularnijih i povijesno značajnijih hotela na otoku. Investicija vrijedna 3,4 milijuna eura donosi redizajniran objekt koji će poslovati kao ekskluzivni heritage hotel s pet zvjezdica, čime će Aminess obogatiti svoj portfelj sada već sa šestim objektom najviše kategorije.

Smješten na jedinstvenoj lokaciji, neposredno uz staru gradsku jezgru i more, hotel ponovno postaje jedno od najatraktivnijih mjesta susreta na Korčuli, dok će njegova kultna terasa privući veliki broj gostiju svojim elegantnim detaljima i vrhunskom ponudom odabranih koktela i lokalnih specijaliteta. Kao hotel djeluje od 1912. godine i desetljećima je bio omiljeno odredište svjetske elite. Ova investicija nije samo još jedna obnova, riječ je o oživljavanju bogate korčulanske povijesti, očuvanju elemenata zgrade, ali i istovremeno idealan spoj s najvišim hotelskim standardima. Upravo na tom naslijeđu temelji se novi koncept luxury heritage hotela koji potpisuje arhitektonski studio Atellior.

- Kao heritage hotel visoke kategorije, Aminess Younique Korčula Heritage Hotel dodatno podiže kvalitetu turističke ponude otoka. Korčula tako učvršćuje status jedne od najpoželjnijih destinacija na Jadranu i istovremeno jača svoju prepoznatljivost na strateški važnim emitivnim tržištima poput UK-a i SAD-a, gdje kontinuirano raste interes za ovakvom vrstom boutique smještaja. Hotel će pridonijeti privlačenju gostiju više platežne moći tijekom većeg dijela godine, otvoriti nove prilike za razvoj lokalnog gospodarstva te dodatno valorizirati bogatu kulturnu baštinu otoka. Upravo revitalizacijom jednog od najznačajnijih povijesnih objekata u Korčuli stvaramo novu vrijednost za destinaciju i lokalnu zajednicu, spajajući očuvanje naslijeđa s održivim turističkim razvojem za buduće generacije – istaknuo je Mladen Knežević, predsjednik Uprave Aminessa.

Aminess Younique Korčula Heritage Hotel gostima nudi intimno i ekskluzivno iskustvo boravka kroz 11 premium soba i elegantan lobby bar, gdje je svaki detalj osmišljen s ciljem pružanja vrhunske udobnosti i personalizirane usluge. Nezaobilazan dio hotelske ponude je i restoran 7 Seas, predvođen renomiranim chefom Matijom Bogdanom. Inspiriran bogatstvom lokalnih namirnica i mediteranske gastronomske tradicije, restoran donosi suvremeni pristup visokoj kuhinji, uz pomno odabranu vinsku kartu i besprijekornu uslugu.

Kroz ulaganja u objekte najviše kategorije, Aminess Hotels & Resorts ne samo da podiže standarde hrvatskog turizma, već aktivno doprinosi razvoju destinacija u kojima posluje, jačanju njihove međunarodne prepoznatljivosti i stvaranju održivih gospodarskih koristi za lokalnu zajednicu. Takvi projekti potiču cjelogodišnji turizam, osnažuju suradnju s lokalnim proizvođačima i poduzetnicima te stvaraju temelje za dugoročan i odgovoran razvoj turizma.