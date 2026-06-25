Pravi učinak Fiskalizacije 2.0 počinje digitalnom obradom eRačuna

E-račun tek je početak. Tvrtke koje ga i dalje ispisuju za likvidaciju i knjiženje propuštaju stvarne koristi digitalizacije

Tvrtke koje uz Fiskalizaciju 2.0 uvedu i sustav upravljanja dokumentima, tj. DMS, prema riječima Marka Emera, direktora platforme mer (Elektronički računi), ostvarit će dodatnu vrijednost. Ističe da će tako digitalizirati cjelokupno administrativno poslovanje.

Kako komentirate provedbu i učinak Fiskalizacije 2.0?

– Fiskalizacija 2.0 jedan je od najvažnijih projekata digitalne transformacije hrvatskoga gospodarstva uopće, važniji čak i od fiskalizacije u prometu gotovinom, koja je bila primarno usmjerena na praćenje tijeka novca. Važnost elektroničke razmjene računa ne proizlazi samo iz regulatornih zahtjeva, nego iz činjenice da je uspostavljen jedinstveni digitalni standard za razmjenu poslovne dokumentacije. U praksi sve češće vidimo da poduzetnici Fiskalizaciju 2.0 ne promatraju samo kao zakonsku obvezu, nego kao priliku za modernizaciju poslovanja. Nažalost, nešto više je onih poduzeća koja i dalje primjenjuju papirnate procese na e-račune. To nije samo overkill u poslovanju, nego je i protivno zakonskim odredbama. Uvođenje obveznog e-računa otvorilo je prostor za automatizaciju procesa i stvorilo preduvjet da se svi administrativni poslovni procesi digitaliziraju. Tek kada se uspostavi 'ured bez papira', moći ćemo govoriti o pravom ili stvarnom učinku Fiskalizacije 2.0, koji treba biti znatno širi od same razmjene e-računa.

Što tvrtke mogu očekivati nakon prilagodbe Fiskalizaciji 2.0?

– Nakon početne prilagodbe, tvrtke su vrlo brzo trebale osjetiti smanjenje manualnog rada i administracije vezane uz obradu računa, kao i troškova potrošnog materijala i prostora za arhiviranje. Dokumenti su u strukturiranom elektroničkom obliku, što znači bržu obradu, manje pogrešaka i jednostavniju suradnju s računovodstvom. Međutim, upravo tu dolazimo do ključnog problema. Poduzeće zaprimi e-račun u skladu sa zakonom, ali ga onda u njemu ispišu da bi ga likvidirali i dostavili računovodstvu na knjiženje. Treba jasno istaknuti da se e-računi ne mogu obrađivati, likvidirati i knjižiti kao papirnati pa tu na scenu stupa DMS (Document Management System), koji omogućava da se svi dokumenti automatski zaprimaju, klasificiraju, odobravaju, pohranjuju i pretražuju iz jednog sustava. Zato često kažemo da je e-račun tek početak digitalizacije, a DMS je platforma na kojoj se ostvaruju njezini puni poslovni učinci.

Kako se mijenja svakodnevno poslovanje?

– Najveća promjena treba biti u načinu upravljanja dokumentima i poslovnim procesima. Treba iskoristiti digitalni zamah kako bi se digitalizirali svi administrativni procesi tvrtke od zaprimanja pismena, uređivanja i suradnje na ugovorima i odobravanju narudžbi. Tvrtke koje uz Fiskalizaciju 2.0 uvedu i DMS ostvarit će dodatnu vrijednost jer neće digitalizirati samo odobravanje računa, nego i ugovore, narudžbenice, putne naloge, kadrovsku dokumentaciju i druge poslovne procese.

Zbog čega e-račun više nije samo zakonska obveza nego i dio šire digitalizacije poslovanja?

– Elektronički račun je mnogo više od digitalne verzije papirnatog računa. Riječ je o strukturiranim poslovnim podacima koji se moraju automatski obrađivati. Upravo ta mogućnost automatizacije stvara najveću vrijednost za poduzeća. Ako se e-račun upotrebljava samo za zadovoljenje zakonskih odredbi, onda tu nema koristi. Međutim, kada se zaprimljeni dokument automatski učitava u ERP, bez prepisivanja i ispisa, kada se poveže s DMS-om i digitalno likvidira, ovjerava ili odobrava, tada se otključava puni potencijal digitalnog poslovanja. Zato možemo reći da je Fiskalizacija 2.0 prirodni katalizator digitalizacije, a DMS njezin logičan nastavak.

Koliko klijenata angažira mer kao informacijskog posrednika u Fiskalizaciji 2.0?

– Naše sustave upotrebljava nešto više od 77.000 korisnika: velike korporacije, zdravstvene ustanove, komunalna poduzeća, ali i financijske institucije, mali i srednji poduzetnici te računovodstveni servisi. Na tržištu se ne pozicioniramo samo kao informacijski posrednik za razmjenu e-računa. Naš je cilj korisnicima omogućiti cjelovitu digitalizaciju poslovnih procesa, od razmjene e-računa i usklađenosti s Fiskalizacijom 2.0 do upravljanja dokumentima pomoću DMS rješenja, što znatno povećava učinkovitost poslovanja.

Sadržaj nastao u suradnji s merom