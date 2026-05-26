Neočekivana nuspojava 'čarobnih' GLP-1 lijekova

Lijekovi mijenjaju ne samo osjećaj sitosti nego i intenzitet žudnje, što dovodi u pitanje sâmo kupovanje. Naime, ako ne žudimo, što će nam išta? Čemu šoping?

Ma koliko se neke među nama pravile da je ljepota frivolna stvar, važnije je ono što je unutra, vjerojatno ne postoji mladenka koja na dan vjenčanja ne bi željela izgledati najbolje u svome životu. S obzirom na to da od rezervacije termina pa do 'dana D' mogu proći mjeseci, pa i godina, jasno je da se neke stvari u tom razdoblju mogu promijeniti, a to je sve češće, kao što pokazuju trendovi – kilaža. Pritom se, naravno, ne misli na redukciju pet-šest kilograma (iako se to skidanje doista protegne na godinu ako ste žena starija od četrdeset, kaže mi prijateljica), već na ozbiljniji minus na vagi iza kojega stoje GLP-1 lijekovi poput Ozempica ili Mounjara.

Kako pišu kuratori potrošačkih trendova sa stranice Trendwatching, vlasnici brendova vjenčanica i svečanih haljina svjedoče tom novom obrascu: ako mladenka odabere haljinu u veljači, veliki su izgledi da neće biti jednake veličine u listopadu. Mudriji među njima na taj su trend odgovorili novim uslugama. Tako, primjerice, David's Bridal odnedavno nudi uslugu David's Fit Guarantee kojom kupcima obećava da će prekrojiti, suziti i prilagoditi bilo koju haljinu veličini koju imaju na dan kad je preuzmu, a ne kad je odaberu, odnosno kupe. To obećanje ne pokriva samo vjenčanice nego i haljine za djeveruše, maturalne večere i slične specijalne prigode, a usluga se odnosi i na haljine kupljene kod konkurencije.

Prema podacima tvrtke David's Bridal, svaki deseti zaručeni par sada prolazi postupak poboljšanja zdravlja i tjelesne kondicije uoči vjenčanja, što uključuje i uzimanje GLP-1 lijekova. Primjećuje također da su se skratili rokovi, odnosno da je broj hitnih narudžbi porastao za 50 posto u protekloj godini, a da 20 posto mladenki kupuje haljinu šest ili manje mjeseci prije vjenčanja umjesto tradicionalnih od devet do dvanaest mjeseci.