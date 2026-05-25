Hoće li otvaranje Hormuza ugasiti inflacijski požar?

Dok svijet iščekuje stabilizaciju na Bliskom istoku i popuštanje pritiska na cijene energenata, globalni dug prijeti urušavanjem financijske ravnoteže

Premda medijski napisi već danima nagovještavaju postizanje mira na Bliskom Istoku, u ratu koji ulazi u svoj 12 tjedan i otvaranje Hormuškog tjesnaca, do istoga za sada još nije došlo. Pozitivno je da na takve napise reagiraju i robe, pa je tako nafta ponovo pala ispod razine od 100 $/bbl. Ipak, ništa nije gotovo dok stvarno nije gotovo, tako da su iznenađenja u geopolitici uvijek moguća. Generalno, makro okruženje je takvo da cijene dionice rastu, a dolar je jak i kreće se oko razine od 1,16 za euro. U novi tjedan će tržišta krenuti malo sporije, s obzirom na to da je u ponedjeljak praznik u SAD-u.

U očekivanju primirja

Trenutačno je stanje takvo da imamo očekivanje primirja na Bliskom Istoku, da je svijet suočen s naftnim šokom, da sigurnost lanca opskrbe ključnim mineralima slabi i da se globalni dug povećava, s jakom volatilnošću na globalnom tržištu obveznica. Tržišta obveznica, od UK-a do Japana, Eurozone i SAD-a, potresaju nekoliko čimbenika, uključujući rastuću inflaciju, političke napetosti i, prije svega, nagli porast očekivanja u vezi s kamatnim stopama.

Globalni dug nastavlja rasti rekordnim tempom, dosegnuvši 353 bilijuna dolara i potvrđujući krhkost globalne financijske ravnoteže. Američka fiskalna ekspanzija navodi se kao glavni pokretač rasta globalnog duga. Međunarodni dug povećao se za više od 4,4 bilijuna dolara u prvom kvartalu 2026., što označava najbrži rast od sredine 2025. godine. Kina također doprinosi ubrzanju zaduženosti, posebno putem velikih nefinancijskih državnih poduzeća. Omjer globalnog duga i globalnog BDP-a dosegao je 305 posto, što naglašava rastući pritisak na međunarodno gospodarstvo.

Geopolitičke napetosti, ratovi na Bliskom istoku i rastuća vojna potrošnja pogoršavaju izglede za tržišta duga. Međunarodni investitori sve su oprezniji prema američkim državnim obveznicama. Prema IIF-u, strukturni čimbenici poput starenja stanovništva, energetske tranzicije i ulaganja u umjetnu inteligenciju nastavit će povećavati dug. Stoga je sve veći strah da bi buduća dužnička kriza u SAD-u mogla biti još teža za upravljanje od financijske krize iz 2008. Gubitak povjerenja u američke državne obveznice riskirao bi ograničavanje sposobnosti SAD-a da interveniraju fiskalnim mjerama u slučaju nove ekonomske krize.

Energetska kriza i ključna uloga Hormuškog tjesnaca

Terminske cijene sirove nafte Brent pale su 98 $/bbl na početku novog tjedna, nastavivši tako pad od prošlog tjedna na optimizmu u sporazum SAD-a i Irana. Za sada blokada tjesnaca ostaje na snazi dok se ne postigne formalni sporazum. Potpuno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca pružilo bi značajno olakšanje glavnim azijskim gospodarstvima i moglo bi znatno sniziti cijene nafte, s obzirom na to da se tim plovnim putem prevozi otprilike petina globalnih pošiljki nafte i LNG-a.

Sukob s Iranom i dvostruka blokada Hormuza ozbiljno su poremetili globalna energetska tržišta, prisiljavajući bliskoistočne proizvođače da zaustave milijune barela sirove nafte dnevno. Globalne komercijalne rezerve sirove nafte smanjuju se vrtoglavom brzinom zbog napetosti na Bliskom istoku i samo smo tjednima udaljeni od potpunog iscrpljivanja, stoga je postizanje mira i otvaranje tjesnaca apsolutni prioritet mnogih.

Očekivano, i cijene prirodnog plina u Europi su pale, na razinu od 46 €/MWh, iz istih razloga kao i nafta. U međuvremenu, izvoznici u Kataru i UAE-u rade na isporuci plina kupcima unatoč tome što je plovni put uglavnom zatvoren, a navodno su tri LNG broda iz Perzijskog zaljeva prošla tjesnac posljednjih dana.

Agri-tržišta i bakar: Između kineskih obećanja i zelene tranzicije

Početkom tjedna, na agri tržištima, dominirala je vijest da se Kina obvezala kupiti 17 milijardi dolara američkih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u sljedeće tri godine, uz 25 milijuna tona soje službeno najavljenih prošlog listopada. Naravno da su burze imale bullish reakciju na takvu vijest. Sporazum još nije službeno potvrdio Peking, ali posljednjih godina, kada je kineska vlada kupovala slične količine kukuruza, terminski ugovori za kukuruz na CBOT-u dosegli su razinu 6 $/bu, dok smo sada na 4,7 $/bu.

Kad se na to nadoda činjenica da zbog smanjenja obradivog zemljišta i troškova gnojiva, ispada da na burzama kukuruz ima najveći potencijal za rast. Međutim, entuzijazam na burzama do kraja prošlog tjedna je splasnuo zbog rasta skepticizma oko kineskog poštivanja takvih dogovora i sporazuma sa SAD-om.

Fondovi i dalje imaju veliku long poziciju, gotovo 100 milijuna tona, od čega 40 posto u kukuruzu, Velika je long pozicija i na soji, možda i prevelika za tržište koje pozitivne fundamente vidi samo za naftu, a s relativno mala na pšenici.

U EU Mars procjenjuj ove sezone veći prinos na kukuruzu, a manji na pšenici i ječmu u odnosu na prošlu godinu. Osim što Argentina očekuje rekordnu žetvu ove sezone, potiču i izvoz na način da su smanjili izvozne carine i to se 7,5 posto na 5,5 posto na pšenici, za kukuruz s 8,5 posto na 7,5 posto od 2027., odnosno na 5,5 posto od 2028. te kod soje s 24 posto na 21 posto od 2027., odnosno na 15 posto od 2028.

Terminske cijene bakra porasle su na razinu iznad 14.100 $/t jer je raspoloženje investitora ojačalo zbog znakova da se SAD i Iran približavaju sporazumu koji bi mogao ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, ublažavajući zabrinutost zbog inflacije i daljnjeg povećanja kamatnih stopa. Cijene bakra također su nastavile privlačiti podršku snažnog rasta dionica tehnoloških tvrtki povezanih s umjetnom inteligencijom od početka svibnja, pojačavajući očekivanja veće potražnje povezane s potrebama za elektrifikacijom i ožičenjem u podatkovnim centrima. Dodatna podrška došla je od globalne tranzicije prema čistoj energiji, za koju se očekuje da će održati dugoročnu potražnju za bakrom. Istodobno, zabrinutost zbog opskrbe povezana sa sukobom na Bliskom istoku, posebno nestašica sumpora koji se koristi u taljenju bakra, nastavila je podupirati cijene.