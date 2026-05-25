Danko Bačelić: Moj put od malog sela do uspješne obiteljske tvrtke

Iskusni osnivač iskreno o 33 godine poduzetništva, tri generacije u firmi i tome što znači prepustiti djeci nešto u što si utkao svoj život

Što znači pokrenuti posao bez kapitala, sa suprugom i dvoje male djece, kako se gradi obiteljska tvrtka koja traje tri desetljeća i postaje prepoznatljiv brend te zašto Hrvatska statistički ne zna ni koliko obiteljskih tvrtki ima, a kamoli koliko vrijede, neka su od pitanja o kojima novinar i voditelj Roko Kalafatić razgovara u novoj epizodi Liderova podcasta s Dankom Bačelićem.

Bačelić je osnivač i direktor Bačelića, obiteljske tvrtke specijalizirane za boje, lakove, alate i materijale za završnu obradu u graditeljstvu, koju je 1992. pokrenuo sa suprugom u Zagrebu. Danas tvrtka ima 110 zaposlenih, prihode od 27 milijuna eura i u upravi sjede tri njegova djeteta. Dvaput je nominiran za EY poduzetnika godine, a u trenucima krize uvijek se nalazio na prvoj liniji, od potresa u Petrinji gdje je kao volonter koordinirao obnovu lokalnog poduzetništva, do osnivanja Bačelić akademije koja godišnje provodi više od 60 edukacija za zaposlenike, kupce i djecu.

Razgovarali smo o tome kako se donose teške poslovne odluke kada su u igri i obitelj i tvrtka, zašto je rast prihoda od 20 posto u jednoj godini sam po sebi tek dio priče te što znači biti mentor vlastitoj djeci u poslu koji si gradio cijeli život.

Bačelić govori i o tome kakvo društvo želi vidjeti u Hrvatskoj, zašto poduzetnici nisu dovoljno cijenjeni u javnosti te o trenutku koji svakog osnivača obiteljske tvrtke na kraju čeka, preraspodjeli i puštanju.

U novoj epizodi Liderova podcasta nećete saznati samo o graditeljskoj branši i obiteljskom poduzetništvu, nego i o vrijednostima, odgovornosti prema zajednici i tome što znači graditi nešto što će nadživjeti i samog vlasnika.

