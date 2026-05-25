Mirovinci pritisnuli Arenu: Traže veću dividendu i kritiziraju Upravu

AZ fondovi tvrde da Arena Hospitality posluje slabije od konkurencije te upozoravaju na visoke troškove Uprave i slab povrat dioničarima

Jedan od najvećih institucionalnih dioničara, društvo Allianz ZB u ime svojih mirovinskih fondova, podnio je, kao i lani , protuprijedlog odluci o isplati dividende kojom traži da se dioničarima umjesto predloženih 1,25 eura isplati. Istodobno su iznijeli dosad jednu od najoštrijih javnih kritika poslovanja i politike primitaka Uprave turističke kompanije.

AZ fondovi, koji zajedno drže oko 13,8 posto dionica Arena Hospitalityja, odnosno jedan od najvećih manjinskih udjela u kompaniji, smatraju da predložena dividenda ne odražava financijske mogućnosti društva ni interes dioničara. O njihovom će se protuprijedlogu raspravljati na Glavnoj skupštini sazvanoj za 2. lipnja.

U obrazloženju navode kako je Arena Hospitality u razdoblju od 2019. do 2025. ostvarila sporiji rast prihoda i profitabilnosti od usporedivih turističkih kompanija. Prema njihovoj analizi, prihodi kompanije u tom su razdoblju porasli 41 posto, dok je medijan usporedivih društava bio 57 posto. EBITDA je, tvrde, porasla svega 20 posto, nasuprot 46 posto kod konkurencije.

Posebno problematiziraju profitabilnost i troškove poslovanja. Arena Hospitality je 2025. ostvario EBITDA maržu od 25,5 posto, dok usporedive kompanije bilježe medijan od 30,7 posto. AZ fondovi pritom upozoravaju na relativno visoke troškove osoblja i materijalne troškove, ali i na razinu zaduženosti koja je, prema njihovim tvrdnjama, među najvišima u sektoru.

Najveći dio kritike odnosi se na primitke Uprave. Allianz ZB navodi da su ukupni primici članova Uprave u 2025. dosegnuli 1,1 posto konsolidiranih prihoda odnosno 4,2 posto EBITDA-e, što smatraju znatno višim od razina usporedivih kompanija. U protuprijedlogu navode i da postoji „značajan nesrazmjer između primitaka članova Uprave i ostvarenih financijskih rezultata Društva”.

Time se nastavlja višegodišnje nezadovoljstvo dijela institucionalnih investitora politikom upravljanja u Arena Hospitalityju. AZ fondovi podsjećaju da nisu podržali ni Politiku primitaka Uprave usvojenu 2024. godine, smatrajući je neprimjerenom u odnosu na poslovne rezultate i profitabilnost kompanije.

Dodatni pritisak stvaraju i prinosi za dioničare. Allianz ZB tvrdi da je ukupni povrat na dionicu Arena Hospitalityja i dalje ispod razine iz IPO-a 2017. godine, dok su usporedive turističke kompanije u međuvremenu ostvarile rast cijena dionica. Usporede li se i inflacijski učinci, navode da je realni gubitak vrijednosti dionice od IPO-a dosegnuo više od 55 posto.

Uprava Arena Hospitalityja za ovu je godinu predložila dividendu od 1,25 eura po dionici, nakon prošlogodišnje isplate od 1,10 eura. AZ fondovi sada traže povećanje na 1,50 eura, uz argument da kompanija raspolaže dovoljno velikom zadržanom dobiti i da takva isplata ne bi ugrozila financijsku stabilnost društva.

Najoštriji javni nastup dosad

Najveći pojedinačni dioničar Arena Hospitalityja je nizozemsko-britanska hotelska grupacija PPHE Hotel Group, koja kontrolira nešto više od 50 posto kompanije i praktički ima upravljačku kontrolu nad Arenom, dok među najveće manjinske dioničare spadaju domaći mirovinski fondovi predvođeni Allianz ZB-om.