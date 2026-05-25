Michael Saylor: Strategy ne isključuje mogućnost prodaje bitcoina

Predsjednik tvrtke Strategy, Michael Saylor, rekao je da je cilj maksimizirati bitcoin po dionici tvrtke do 2033.

Predsjednik Strategyja Michael Saylor nije isključio mogućnost da će tvrtka prodati dio bitcoina već ove godine, nakon što je nedavno ublažio svoj dugogodišnji stav da nikada neće prodati.

- Mislim da nije nevjerojatno da ćemo prodati nešto bitcoina od sada do kraja godine - rekao je Saylor tijekom intervjua s Natalie Brunell objavljenog na YouTubeu u petak.

Saylor je rekao da je ‘također vjerojatno’ da će tvrtka prodati kombinaciju vlasničkog kapitala i kredita te upravljati svojim američkim dolarima i gotovinskim udjelima.

- To radimo na vrlo promišljen programatski način gdje provodimo naše multivarijantne modele, i doslovno ih provodimo - rekao je Saylor, napominjući da je tvrtka usmjerena na dugoročne rezultate do 2033.

Dodao je da je cilj maksimizirati i optimizirati performanse tvrtke kako bi za sedam godina dosegli maksimalnu vrijednost bitcoina po dionici.

Cijena dionica tvrtke Strategy (MSTR) zatvorila je trgovački dan u petak na 159,89 dolara, što je pad od 10,86 posto u posljednjih 30 dana, prema Google Financeu. To se događa u trenutku kada je cijena bitcoina tek par stotina dolara iznad prosječne cijene koju je Strategy platio, otkako je počeo s akvizicijama 2020. godine.

Bitcoin trguje oko prosječne kupovne cijene Strategyja

U trenutku objave, bitcoin trguje oko 76 tisuća dolara, dok je Strategy stekao svojih 843.768 bitcoina po prosječnoj cijeni od otprilike 75.700 dolara po komadu, prema Strategyjevoj web stranici i podacima CoinMarketCap-a.

Najave kupnje Strategyja tijekom godina bitcoin zajednica često je doživljavala kao optimistične signale, ali budući da tvrtka nikada prije nije najavila prodaju, nije jasno kako bi zajednica reagirala.

To se događa samo nekoliko dana nakon što je Saylor tijekom nedavne kvartalne konferencije tvrtke spomenuo mogućnost prodaje bitcoina kako bi zaštitio dugoročne interese te imovine.

- Posjedujemo bitcoin u vrijednosti od oko 65 milijardi dolara. Kad bi tržište mislilo da ga nikada nećemo prodati, agencije za kreditni rejting bi rekle: Pa onda pretpostavljam da to nije imovina - rekao je Saylor Scottu Melkeru u podcastu The Wolf Of All Streets objavljenom na YouTubeu 10. svibnja.