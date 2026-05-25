Novinar Roko Kalafatić pobjednik je međunarodnog natječaja Siemens Media Award. Na natječaj, čija je tema bila 'tehnologija sa svrhom', pristigli su radovi novinara i drugih autora sadržaja iz devet zemalja, a međunarodni žiri najboljim je ocijenio podcast Roka Kalafatića u Lideru, pod nazivom Zašto sve manje razumijemo svijet koji stvaramo?, koji nudi teorijska i praktična promišljanja o tehnološkom napretku te ispituje kako brza digitalna transformacija, algoritmi i preopterećenost informacijama sve više oblikuju naše razumijevanje svijeta. Svečanost proglašenja pobjednika održana je prošlog petka u Budimpešti, čiju je pozornicu zauzelo pet finalista. Uz Roka Kalafatića, finalistica je bila još jedna hrvatska novinarka, Lucija Špiljak s tportala.

- Primiti ovu nagradu za mene je iznimna čast i potvrda da kvalitetno novinarstvo uvijek pronađe svoju publiku. Vjerujem da mediji imaju odgovornost otvarati važne teme i nuditi perspektive koje mijenjaju način na koji razumijemo svijet. Hvala Siemensu što prepoznaje i nagrađuje tu misiju - izjavio je ovom prilikom pobjednik Roko Kalafatić.

Drugo mjesto pripalo je mađarskom novinaru Balázsu Rádiju s portala Index.hu, dok se na treće mjesto plasirala austrijska znanstvena novinarka Tanja Traxler. Među finalistima bila je i Lucija Špiljak autorica članka Dođete na plažu, izvadite mobitel i saznate je li more čisto. Upoznajte ekipu koja to čini mogućim.

Ovim povodom, Medeja Lončar, predsjednica Uprave Siemensa Hrvatska također je naglasila važnost ovakvih projekata za budućnost javne komunikacije o tehnološkim temama:

- Rezultati ovogodišnjeg Siemens Media Awarda još jednom potvrđuju da regija obiluje talentiranim novinarima i autorima koji kvalitetno prate tehnološke teme. Posebno nas veseli činjenica da su među finalistima čak dva predstavnika iz Hrvatske, što dodatno naglašava snagu domaće medijske scene. Kvalitetna komunikacija o tehnologiji danas je ključna za poticanje održivog razvoja i razumijevanje promjena koje oblikuju našu budućnost - rekla je.

Natječaj Siemens Media Award, održan pod krovnom temom „tehnologije sa svrhom“, okupio je novinare i kreatore sadržaja iz devet zemalja (Austrije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Srbije, Slovačke i Slovenije). Pobjednik je, uz priznanje i plaketu, osvojio putovanje za dvije osobe na Salzburški festival, najveći festival klasične glazbe u svijetu.

Siemens već dugi niz godina ističe važnost kvalitetnog sadržaja o tehnologiji u svakodnevnom životu, te stavlja novinare i druge kreatore sadržaja ovim natjecanjem pod svjetla reflektora. Na taj način želi potaknuti stvaranje izvrsnog sadržaja na temu tehnologije i održive budućnosti, promovirati njihove kreatore te tehnološku izvrsnost i inovacije postaviti više na društveni dnevni red. I kako je na samoj dodjeli nagrada istaknula Voditeljica Siemensovog odjela komunikacija i vladinih poslova u Austriji i regiji Srednje i Istočne Europe, Katharina Swoboda, natjecanje će se održati i sljedeće godine:

- Nagrada Siemens Media Award osnovana je kako bi se odalo priznanje novinarima i medijskim stručnjacima koji svojim radom približavaju svijet tehnologije široj publici. Ovogodišnji radovi potvrdili su kako tehnološke inovacije oblikuju naš svakodnevni život i doprinose učinkovitijoj, održivijoj i boljoj budućnosti. Bila nam je velika čast pozdraviti prijave predstavnika medija te im izražavamo zahvalnost na njihovom doprinosu. Nagrada Siemens Media Award planira se nastaviti i sljedeće godine – zaključila je.