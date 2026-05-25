Kako je Trump kupio imunitet novcem poreznih obveznika

Trump je tužio instituciju koju kontrolira, nagodio se sam sa sobom i iz javnog novca kupio zaštitu za sebe i obitelj od zakona koji vrijedi za sve ostale

Dok se svjetska javnost bavila geopolitičkim previranjima, u hodnicima američkog pravosuđa odigrao se manevar koji iz temelja mijenja poimanje vladavine prava. Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) postiglo je 18. svibnja 2026. nagodbu s Donaldom Trumpom kojom je, uz stvaranje kontroverznog fonda od 1,776 milijardi dolara nazvanog 'Anti-Weaponization Fund', Trumpovoj obitelji i tvrtkama zajamčen imunitet od svih postojećih poreznih revizija i tražbina Porezne uprave (IRS) za sve porezne prijave zaključene do tog datuma.

Dan poslije, tiho i bez fanfara, dodan je i jednosmjerni 'dodatak' koji je taj imunitet proširio na neodređen broj drugih saveznih agencija i resora. A da bismo razumjeli zašto je ovo toliko problematično, moramo početi od početka.

Trump je tužio vlastitu vladu

U siječnju 2026. Trump je zajedno sa sinovima Donaldom Jr. i Ericeom te Trump Organizacijom pokrenuo tužbu od 10 milijardi dolara protiv IRS-a i Ministarstva financija jer je bivši IRS-ov suradnik Charles Littlejohn 2019. i 2020. ilegalno pristupio njihovim poreznim prijavama i proslijedio ih medijima, ponajprije New York Timesu i ProPublici. Zbog toga je dotični Littlejohn 2024. i osuđen te služi petogodišnju zatvorsku kaznu.

Tužba sama po sebi nije bila besmislena jer curenje privatnih poreznih podataka jest kršenje zakona, bez obzira na to o kome se radi. Problem je u tome što je njezino rješavanje stvorilo ustavnu i pravnu anomaliju bez presedana, jer se Trump, koji kontrolira DOJ kao predsjednik, faktički 'nagodio' sa samim sobom.

Ministarstvo pravosuđa koje je zastupalo IRS, instituciju koju je Trump tužio, istovremeno je pod izravnom kontrolom predsjednika koji je bio tužitelj. Zastupnik DOJ-a u ovom predmetu bio je vršitelj dužnosti pravosuđa Todd Blanche, čovjek koji je do nedavno bio Trumpov osobni odvjetnik u federalnim kaznenim predmetima protiv predsjednika. Blanche je na poziciju vršitelja dužnosti pravosuđa imenovan u travnju 2026., a nedavno je za njega Trump rekao kako je 'odličan čovjek' 'koji me spasio od zatvora nebrojeno puta'.

Nagodba: što piše, a što ne piše

Prema uvjetima nagodbe, Trump i co-tužitelji odbacili su tužbu od 10 milijardi dolara protiv IRS-a, kao i dvije dodatne građanskopravne tužbe, jednu vezanu uz pretragu Mar-a-Laga iz 2022. i drugu vezanu uz istragu o ruskom miješanju u izbore. Zauzvrat, DOJ je osnovao 'Anti-Weaponization Fund' vrijedan 1,776 milijardi dolara (novac dolazi iz federalnog Judgment Funda, koji se inače koristi za namirenje sudskih presuda prema saveznoj vladi). Prema službenim uvjetima, Trump osobno nije prihvatljiv za primanje novca iz fonda, no pravni promatrači upozoravaju da javno dostupni uvjeti ne sadrže eksplicitnu zabranu isplata njemu ili članovima njegove obitelji.

Fondom inače upravlja povjerenstvo od pet članova koje imenuje vršitelj dužnosti pravosuđa, dakle Blanche, ali predsjednik ima pravo smijeniti bilo kojeg člana po volji. Kriteriji za dodjelu sredstava nisu javno precizno definirani, što otvara vrata arbitrarnosti. Sve ovo već je dovoljno kontroverzno. No pravi udar stigao je sljedeći dan.

Blanche potpisao imunitet

Nakon što je dan radnije, potpisana nagodba, 19. svibnja na web-stranici DOJ-a tiho je objavljen jednostrani 'dodatak' na jednoj stranici koji je potpisao isključivo Blanche. Originalna nagodba propisuje da se izmjene moraju napraviti pisanim sporazumom obje strane, no ovaj dodatak potpisala je samo jedna strana, američka vlada, tj. njezin vršitelj dužnosti pravosuđa.

Dodatak 'zauvijek zabranjuje i isključuje' IRS i neodređene 'druge agencije i resore' od pokretanja bilo kakvih revizija, istraga, kazni ili progona Trumpa, njegovih sinova, njihovih tvrtki i članova šire obitelji u svim 'predmetima koji su trenutno u tijeku ili bi mogli biti u tijeku, uključujući porezne prijave podnesene prije datuma stupanja na snagu', a taj datum je 18. svibnja 2026.

DOJ je u izjavi za medije inzistirao da se imunitet odnosi 'samo na postojeće revizije, ne na buduće'. Međutim, pravni stručnjaci ostali su podijeljeni jer formulacija 'predmeta koji bi mogli biti u tijeku' znatno je šira od 'postojećih revizija'. Koji se to 'drugi resori' osim IRS-a spominju, nije navedeno.

Kongresna oporba odmah je reagirala. Zastupnik Jamie Raskin nazvao je to 'čistom prijevarom i pljačkom', dodavši da nitko ne može biti istovremeno tužitelj i tuženi u istom predmetu, i da nijedan predsjednik ne može fingirati tužbu od 10 milijardi dolara, a potom se 'nagoditi' s vlastitom vladom kao sudac u vlastitoj stvari.

Skupina demokratskih zastupnika podnijela je tužbu za blokiranje nagodbe. Sutkinja Kathleen Williams nije nagodbu ocijenila legitimnom, tek je u kratkom rješenju navela da je 'lišena nadležnosti' za daljnje vođenje predmeta, što je bitno drugačija pravna pozicija od implicitne potvrde.

Srž problema

U pravnom smislu, ovaj aranžman nije 'nagodba' u klasičnom obliku. Klasična nagodba pretpostavlja dvije neovisne strane koje pronalaze kompromis. Ovdje je jedna strana (Trump) kontrolirala drugu stranu (DOJ/IRS) u trenutku sklapanja sporazuma. To nije nagodba već samopotvrda.

Načelo da nitko ne može biti sudac u vlastitoj stvari, jedno je od temeljnih postulata vladavine prava. Kada predsjednik kontrolira ministarstvo pravosuđa koje se 'nagađa' s njim kao tužiteljem, taj postulat nije tek savijen, on je demontiran. Kada je potom vršitelj dužnosti pravosuđa koji je bio predsjednikov osobni odvjetnik taj koji potpisuje jednosmjerni imunitetni dokument, radi se o sukobu interesa koji bi u bilo kojoj normalnoj pravnoj državi pokrenuo disciplinski postupak.

Fond bez nadzora

DOJ za ovakav fond citira presedan iz Obamine administracije, tzv. 'Keepseagle' slučaj, u kojemu je 2010. osnovan fond od 760 milijuna dolara za rješavanje zahtjeva starosjedilačkih farmera koji su desetljećima tvrdili da su bili žrtve rasne diskriminacije od strane saveznih agencija.

No razlika je u tome što je Keepseagle fond nastao kao produkt dugogodišnjih sudskih postupaka uz neovisni sudski nadzor, s jasno definiranom skupinom oštećenih. Aktualni fond osnovan je pregovaračkim procesom u kojemu je predsjednikova strana stajala s obje strane stola, bez neovisnog sudskog nadzora, s nedovoljno preciznim kriterijima i uz stvarnu mogućnost da predsjednik micanjem povjerenika utječe na svaki ishod.

Trumpovi iznad zakona

Littlejohnovo curenje Trumpovih poreznih podataka bilo je kršenje zakona. Trump je, kao i svaki drugi građanin, imao pravo tražiti pravnu zaštitu. No ono što se dogodilo 18. i 19. svibnja 2026. nije pravna zaštita već pravna kapitulacija države pred čovjekom koji tu državu vodi. Trump je kupio sebi porezni imunitet novcem poreznih obveznika, kroz institucije koje sam kontrolira, uz potpis čovjeka koji mu je bio osobni odvjetnik. I nitko ga nije zaustavio. Ne zato što nije bilo zakona koji to zabranjuje, nego zato što je zakon primijenio onaj koji ga je trebao kršiti.

Ovo nije politički skandal koji će proći s novim izbornim ciklusom. Ovo je strukturalni lom, trenutak u kojemu je najmoćnija pravna država svijeta javno demonstrirala da njezini zakoni ne vrijede jednako za sve i da su predsjednik Trump i njegova obitelj iznad svih zakona.