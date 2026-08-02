Nije dovoljno biti prvi na tražilici nego postati AI izvor

Više nisu važne Google preporuke, pa ni internetske stranice. Sadržaj treba optimirati za vidljivost unutar odgovora umjetne inteligencije

Godinama je na internetu vrijedilo jedno te isto pravilo: kad se nešto pretražuje, uglavnom se upotrebljava Google, pa se, zapravo, ne pretražuje, već se gugla, i onaj tko bi se na tražilici našao na prvome mjestu s traženim odgovorom, bio je apsolutni pobjednik. Poznata je bila priča da, ako vas nema na prvoj stranici Googleove tražilice, i ne postojite, no čak je i to bilo nategnuto jer malo je njih skrolalo do samoga kraja. A da bi se bilo među prvima na Googleovoj tražilici, ulagalo se u optimizaciju za tražilice, gradile se poveznice, prilagođavale i gađale ključne riječi, i sve to da bi se izborilo za što bolje mjesto u rezultatima pretraživanja. Sve to stajalo je i vremena i novca, ali sada se cijela priča o guglanju mijenja iz temelja.

Naime, sve više korisnika odgovore ne traži na Googleu, nego pitanja postavlja izravno alatima poput ChatGPT-ja, Geminija, Claudea ili Perplexityja. Umjesto popisa poveznica žele gotov odgovor, po mogućnosti što prije. To znači da više nije dovoljno biti prvi rezultat na tražilici, nego je mnogo važnije postati izvor koji će umjetna inteligencija prepoznati kao vjerodostojan i uključiti ga u svoj odgovor. Upravo se zato sve češće spominju pojmovi GEO i AEO. Iako zvuče kao još jedan marketinški trend, riječ je o promjeni koja bi dugoročno mogla imati jednako velik utjecaj kao i Googleov dolazak prije dvadesetak godina.