Svjetske burze porasle zahvaljujući oporavku tehnoloških dionica

Na Wall Streetu je prošloga tjedna Dow Jones indeks porastao jedan posto kao i S&P 500,a Nasdaq za 1,6 posto

I dok su početkom prošloga tjedna globalne burze i dalje bile pod pritiskom rasprodaja tehnoloških dionica, u drugom dijelu tjedna zabrinutost investitora se rasplinula, pa su indeksi do kraja tjedna ponovno uzletjeli na valu optimizma prema tehnološkom sektoru.

Na Wall Streetu je prošloga tjedna Dow Jones indeks porastao jedan posto, na 52.485 bodova, za toliko je ojačao i S&P 500, na 7.489 7.411 bodova, a Nasdaq za 1,6 posto, na 25.373 boda.

No, mjesec srpanj S&P je završio s minusom od 0,1 posto, Nasdaq je pao 3,2 posto, dok je Dow porastao 0,3 posto, ostvarivši rast četvrti mjesec zaredom.

Od početka ove godine investitore zabrinjava golema potrošnja tehnoloških kompanija na umjetnu inteligenciju na štetu njihove likvidnosti. Izvješća o negativnom novčanom toku Alphabeta i Tesle u tjednu ranije izazvala su velike prodaje dionica povezanih s umjetnom inteligencijom, a pod pritiskom su se našle i dionice čipova.

Tako je bilo do sredine protekloga tjedna, pri čemu je jedna od najvećih gubitnica bila dionica Meta Platformsa, koja je samo u četvrtak potonula osam posto, nakon što je kompanija izvijestila o padu slobodnog novčanog toka od 91 posto u drugom tromjesečju, što ukazuje na financijski teret skupog razvoja umjetne inteligencije.

Nove smjernice investitori su nestrpljivo očekivali od objave poslovnih rezultata Microsofta, Amazona i Applea. Cijena dionice Microsofta skočila je samo u četvrtak 15 posto nakon što je ta softverska kompanija prognozirala prodaju i rast svog poslovanja u oblaku za tekuće tromjesečje iznad očekivanja analitičara. Također je izvijestila o kapitalnim izdacima koji su bili ispod procjena analitičara te najavila da će nastaviti generirati novac tijekom fiskalne 2027. godine.

Rezultati u fokusu

Velike oscilacije nastavljene su i u petak, kada su Amazon i Apple, kao zadnji tehnološki divovi iz kategorije 'Sedmorice veličanstvenih', izvijestili o poslovnim rezultatima u drugom tromjesečju.

Dionica Amazona skočila je 15 posto jer je svojim rezultatima premašio očekivanja, pa čak najavio i veća ovogodišnja ulaganja u AI, u visini od 220 milijardi dolara, 20 milijardi više nego što je ranije procjenjivao, navevši kao razlog nedostatak kapaciteta da podmiri svu potražnju koju bilježi.

Dionica Applea, međutim, oslabila je za više od sedam posto, jer iako je ostvario bolje od očekivanih poslovne rezultate, dao je slabu prognozu za ovo tromjesečje, navevši kao razlog "ograničenu ponudu" memorijskih čipova.

Strateg Terry Sandven iz US Bancorp Asset Managementa ocijenio je da tržište nalikuje 'vožnji na vlaku smrti, ispunjenoj tjeskobom i prilikama'.

– S jedne strane, tržišno okruženje nudi mnogo toga pozitivnog. Inflacija je relativno stabilna, kamatne stope kreću se unutar određenih okvira, a poslovni rezultati su snažni. S druge strane, tu je sukob na Bliskom istoku; sukob koji traje i potiče rast cijena nafte, što, naravno, djeluje inflatorno. Na raspoloženje ulagača znatno utječi i poslovni rezultati 'Sedmorice veličanstvenih' i drugih tvrtki povezanih s umjetnom inteligencijom – rekao je Sandven.

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga su tjedna porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,2 posto, na 10.868 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 2,11 posto, na 25.630 bodova, a pariški CAC 1,64 posto, na 8.509 bodova.