Tvrtke i tržišta

Novi val kobrendiranja: Montana udružila četiri prehrambena brenda

2. kolovoza 2026.
Marko Gross Montana Plus

Marko Gross

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Manuela Tašler
Manuela Tašler
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Nakon lanjskog preuzimanja proizvodnje sendviča, Marko Gross okrenuo se kobrendiranju sa Žitom, PP-Pipom, Podravkom i Ekos Cakesom.

Kobrendiranje, marketinška strategija u kojoj dvije vlasnički nepovezane kompanije udružuju snage svojih brendova stvarajući novi jedinstveni proizvod, u hrvatskoj prehrambenoj industriji više nije nikakva novost.

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