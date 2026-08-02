Tvrtke i tržišta
Novi val kobrendiranja: Montana udružila četiri prehrambena brenda
2. kolovoza 2026.
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Nakon lanjskog preuzimanja proizvodnje sendviča, Marko Gross okrenuo se kobrendiranju sa Žitom, PP-Pipom, Podravkom i Ekos Cakesom.
Kobrendiranje, marketinška strategija u kojoj dvije vlasnički nepovezane kompanije udružuju snage svojih brendova stvarajući novi jedinstveni proizvod, u hrvatskoj prehrambenoj industriji više nije nikakva novost.
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