Bazne stanice uskoro bi mogle raditi ono što do sada nije mogao nijedan uređaj za nadzor: pratiti ljude kroza zidove, u mraku

Zamislite da imate 80 godina, krenuli ste u svom domu po čašu vode, spotaknuli se i pali. Nema nikog oko vas, do mobitela ne možete doći, a kuk je puknuo i nema nazad. Sad zamislite da sve to netko ipak vidi iako ne nosite na sebi nikakav uređaj, nemate kamere po stanu i nikome niste dali suglasnost da vas prati. Ali, prati vas, i vi ste sa svojih 80 godina pronađeni u stanu i spašeni, a i novi kuk je već tu. Zvuči sjajno i upravo takvu sliku u svojim promotivnim materijalima nudi Telefónica, jedan od najvećih europskih operatera, opisujući mogućnosti mreža šeste generacije ili 6G.

U materijalu objavljenom početkom ove godine kompanija među ostalim primjenama navodi nadzor starijih osoba bez potrebe za nošenjem senzora te automatsku detekciju pada. Odmah zatim, u istom tekstu, kompanija smiruje čitatelja tvrdnjom da ta ista tehnologija ne funkcionira poput kamere koja snima slike, već se, navodi, temelji na obrascima signala, a ne na osobnim vizualnim podacima.

Stiže mreža s osjetilima: 6G gleda kroza zidove

Tko to mene gleda

Ta rečenica 'mreža vas ne gleda kao kamera', zapravo je najbolji sažetak cijelog problema. Nije riječ o tome hoće li vas netko fotografirati. Riječ je o tome da će vas mreža, kroza zidove, kroz odjeću i kroz mrak moći locirati, klasificirati vaše kretanje, prepoznati stojite li, sjedite li ili ležite, pa i izmjeriti koliko puta u minuti udahnete. I to bez obzira nosite li telefon uza se, jer, kako i sami operateri priznaju, mreža može detektirati i objekte koji uza sebe ne nose nikakvu elektroniku. Za razliku od dosadašnjih tehnologija praćenja, iz ovakve mreže doista nema izlaza.