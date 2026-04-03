Polleo Sport podiže ljestvicu kvalitete u industriji

Rebrendiranje, kontrole kvalitete i novi proizvodi u fokusu su B2B eventa za partnere, medije i influencere u industriji sportske prehrane

U povodu velikog rebrandiranja cijele linije proizvoda, Polleo Sport organizirao je ekskluzivni B2B event za partnere, influencere i predstavnike medija s ciljem otvaranja važnih tema za industriju sportske prehrane, predstavljanja novih proizvoda te dodatne edukacije o standardima kvalitete koji stoje iza razvoja i proizvodnje brenda.

U fokusu eventa bile su mjere kvalitete koje Polleo Sport provodi na vlastitim proizvodima, uključujući šest faza testiranja kojima se osiguravaju sigurnost, deklarirana kvaliteta i dosljednost proizvoda. Upravo takav pristup danas postaje jedna od ključnih razlika na tržištu na kojemu potrošači sve više traže provjerene, transparentne i vjerodostojne brendove.

Dokazana kvaliteta

Jedna od važnijih tema o kojoj se govorilo bio je i amino-spiking, negativan trend prisutan u dijelu industrije dodataka prehrani. Riječ je o praksi dodavanja jeftinijih slobodnih aminokiselina u proteinske proizvode kako bi se umjetno povećao udio dušika, odnosno stvorio dojam većeg udjela proteina u laboratorijskim analizama, iako stvarna nutritivna vrijednost proizvoda ne odgovara takvom prikazu.

Takva praksa dovodi u pitanje transparentnost, kvalitetu i povjerenje potrošača, zbog čega Polleo Sport jasno ističe svoje stajalište protiv bilo kakvih kompromisa kada je riječ o integritetu proizvoda.

Direktor razvoja i nabave Polleo Sporta Miran Crnošija na eventu je istaknuo i važnost dodatnih certifikata koji proizvodima daju dodatni kredibilitet na tržištu.

– U vremenu kada potrošači traže više sigurnosti, transparentnosti i provjerene kvalitete, certifikati poput Halala i Cologne-liste dodatna su potvrda da proizvod zadovoljava visoke standarde i ulijeva dodatno povjerenje krajnjem korisniku – istaknuo je Crnošija.

Pobjednički mindset

Uz edukativni dio, event je obilježio i inspirativni panel pod nazivom 'Kako zadržati pobjednički mindset i odabrati pravi put'. Na panelu su svoje priče, iskustva i poglede na disciplinu, mentalnu snagu i donošenje ispravnih odluka podijelili vrhunski sportaši Valent Sinković, Antonio Plazibat i Martina Boščić, a stručnu perspektivu dala je Dajana Čopec.

Kroz osobne priče sudionika panel je otvorio pitanja dosljednosti, fokusa, nošenja s pritiskom i važnosti dugoročnog pristupa uspjehu – vrijednosti koje su podjednako relevantne u sportu, poslovanju i svakodnevnom životu.

Polleo Sport je tom prilikom najavio i niz novih proizvoda razvijenih posebno za FMCG segment, čime dodatno širi svoju prisutnost i odgovara na potrebe širega kruga potrošača. Među novostima ističu se sprejevi za kuhanje, umaci s manje od 14 kcal po serviranju te nove proteinske čokoladice, osmišljeni kao spoj funkcionalnosti, praktičnosti i suvremenih prehrambenih preferencija.

Tim eventom Polleo Sport još je jednom potvrdio svoju poziciju brenda koji ne prati samo tržišne promjene, već aktivno sudjeluje u oblikovanju standarda unutar industrije edukacijom, inovacijom i kontinuiranim ulaganjem u kvalitetu.