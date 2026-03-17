Raspada se stari model digitalnih medija

AI preuzima promet s tražilica, nestaju kolačići, a internet preplavljuje automatizirani sadržaj. Izdavači traže novi model opstanka

Kad je početkom 2022. popularna igra riječi 'Wordle' postala globalna internetska senzacija, malo je tko očekivao da će upravo ona postati simbol jedne od najuspješnijih digitalnih strategija u suvremenoj medijskoj industriji. The New York Times ​ ​preuzeo ju je od njezina kreatora Josha Wardlea i premda je inicijalno bila besplatna, postala je dio pretplatničkog paketa koji uključuje vijesti, recepte, sportski portal The Athletic i servis s preporukama proizvoda Wirecutter.

Taj takozvani super bundle ili supersvežanj različitih NYT-jevih proizvoda funkcionira jer pretplatnici mogu kombinirati različit sadržaj, od ozbiljnog novinarstva do igara i lifestylea. I da, sigurno je da je dijelu od deset milijuna digitalnih pretplatnika upravo 'Wordle' bio motivacija za pretplatu, ali i ta raznolikost razlog je zbog kojega je stopa otkazivanja prilično pala.