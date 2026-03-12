Bivši AI direktor Mete prikupio milijardu dolara za svoj novi startup

Nakon duge karijere u Silicijskoj dolini, tvrtku je odlučio smjestiti u Europi, iako će uredi biti i u Montrealu, Singapuru i New Yorku

Nakon što je krajem prošle godine napustio poziciju glavnog znanstvenika za umjetnu inteligenciju u Meti, Yann LeCun, jedan od najvećih stručnjaka za AI na svijetu, prikupio je seed investiciju veću od milijardu dolara za svoj novi startup Advanced Machine Intelligence (AMI), koji je nedavno pokrenuo u Parizu.

Investiciju su predvodili fondovi rizičnog kapitala Cathay Innovation, Greycroft, Hiro Capital, HV Capital i Bezos Expeditions (fond Jeffa Bezosa, osnivača Amazona), a sudjelovali su i milijarder i investitor Marc Cuban, bivši izvršni direktor Googlea Eric Schmidt te francuski milijarder Xavier Niel.

Jedna je to od ovećih početničkih rundi financiranja, kojom se AMI procjenjuje na 3,5 milijardi dolara tržišne vrijednosti, a kako prenosi Wired, LeCun svojim novim poduzetničkim pothvatom nastoji dokazati da će generalna umjetna inteligencija, kao najviša i najsličnija razina ljudskoj inteligenciji, nastati svladavanjem fizičkog svijeta, a ne jezika.

intervjuu za Wired čak je izjavio da je ideja da će se mogućnosti velikih jezičnih modela (LLM-ova) povećati do te mjere da će imati inteligenciju na ljudskoj razini 'potpuna besmislica'.

Značajno je i to što je LeCun, nakon dugogodišnje karijere u Silicijskoj dolini, svoj startup odlučio smjestiti u Europi, iako će urede paralelno otvoriti u Montrealu, Singapuru i New Yorku. Upravo će u potonjem i sam djelovati, budući da na njujorškom sveučilištu radi i kao profesor.

AMI cilja na suradnju s tvrtkama u proizvodnji, biomedicini, robotici i drugim industrijama koje imaju mnogo podataka. Na primjer, LeCun objašnjava da bi AMI mogao izgraditi realističan model zrakoplovnog motora i surađivati ​​s proizvođačima kako bi im pomogao u učinkovitosti, smanjenju emisija i pouzdanosti.

Napredna strojna umjesto generativne umjetne inteligencije

Kako je u studenom prošle godine izvijestio BBC, LeCun je netom prije odlaska iz Mete u londonskoj kraljevskoj palači St. James odlikovan za rad na području umjetne inteligencije, a nagradu mu je uručio sam kralj Charles. Nazvavši ga 'kumom' umjetne inteligencije, BBC je naveo da je LeCun odlikovan zajedno sa šest drugih stručnjaka u području AI-ja, kojima se pripisuje unapređenje dubokog učenja.

Međutim, LeCun se s mnogima iz svijeta umjetne inteligencije ne slaže oko budućnosti te tehnologije. On, naime, smatra da su LLM-ovi, na kojima se temelji velik dio istraživanja i ulaganja tvrtki, između ostalog i Mete gdje je LeCun bio 12 godina, manje korisni u stvaranju AI sustava koji mogu parirati ljudskoj inteligenciji.

Iako ne umanjuje vrijednost velikih jezičnih modela, kao alternativu OpenAI-jevom ChatGPT-ju, Googleovom Geminiju i Anthropicovom Claudeu LeCun nudi 'naprednu strojnu inteligenciju'. Za razliku od LLM-ova kojima se daju ogromne količine postojećih podataka na temelju kojih generiraju tekst i slike, napredna strojna inteligencija obučava AI modele prvenstveno korištenjem vizualnog učenja tako što replicira kako uči dijete ili mladunče životinje.

Zbog toga je, između ostaloga, napustio Metu i pokrenuo vlastitu tvrtku u kojoj se time želi baviti. U nizu objava na Threadsu, LeCun je zahvalio osnivaču Mete Marku Zuckerbergu i istaknuo njihov laboratorij za temeljna istraživanja umjetne inteligencije FAIR, kojega je osnovao i vodio pet godina, kao svoje 'najponosnije netehničko postignuće'. Osim njega, suosnivači AMI-ja su bivši kolege iz Mete, ali i iz Googleova DeepMinda.

A s obzirom na to da je LeCun pionir umjetne inteligencije te je 2018. godine osvojio i Turingovu nagradu, tzv. 'Nobela za računalstvo', njegov skepticizam prema generativnoj umjetnoj inteligenciji ima određenu težinu, što potvrđuje i ogromna seed investicija koju je osigurao u samo nekoliko mjeseci od pokretanja AMI-ja.