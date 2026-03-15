Informacijski direktor novi je lider koji oblikuje tvrtkinu budućnost

Najuspješnije tvrtke zapošljavaju tehnološke voditelje gotovo dvostruko brže od ostalih organizacija (37 posto prema 19 posto)

Piše: Tomislav Brezinščak, McKinsey

McKinseyjeva Global Tech Agenda za tekuću godinu, u sklopu koje smo proveli istraživanje na uzorku većem od šest stotina tehnoloških i poslovnih lidera, pokazala je kako se glavni informacijski direktori (engl. CIO-ovi) danas mogu podijeliti u dvije skupine: na one koji se poglavito bave osuvremenjivanjem tehnološke infrastrukture i na one koji se tehnologijom koriste kako bi temeljito transformirali svoje organizacije i tako stekli konkurentsku prednost.

Upravo druga skupina prednjači u preoblikovanju tvrtki radi poticanja rasta oslanjajući se pritom na agentsku umjetnu inteligenciju i monetizaciju podataka kako bi generirala konkretnu i mjerljivu poslovnu vrijednost. Jedno je od ključnih otkrića tog istraživanja da gotovo dvije trećine najuspješnijih tvrtki navodi kako su njihovi tehnološki lideri intenzivno uključeni u oblikovanje korporacijske strategije.