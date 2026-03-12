Wonderful osigurao novu investiciju, u godinu dana postao jednorog

Nakon nove runde od 150 milijuna dolara i rasta tržišne vrijednosti, tvrtka, koja ima ured i u Zagrebu, planira utrostručiti broj zaposlenih

Tvrtka Wonderful, specijalizirana za implementaciju AI agenata u velike poslovne sustave, prikupila je 150 milijuna dolara u novoj Series B rundi investiranja, a tom je dokapitalizacijom tržišna vrijednost tvrtke narasla na čak dvije milijarde dolara, i to svega nešto više od godinu dana nakon osnivanja.

Naime, kako smo već izvijestili u Lideru, ovaj su izraelski startup početkom 2025. godine osnovali Bar Winkler (izvršni direktor) i Roey Lalazar (glavni tehnološki direktor). Prije samo četiri mjeseca osigurali su investiciju Series A, vrijednu 100 milijuna dolara, pri čemu je Wonderful procijenjen na 700 milijuna dolara tržišne vrijednosti, a u sklopu tadašnjeg širenja na jugoistočnu Europu otvoren je i ured u Zagrebu.

Bar Winkler (izvršni direktor) i Roey Lalazar (glavni tehnološki direktor), Wonderful

Tri mjeseca ranije Wonderful je osigurao početnu investiciju od 34 milijuna dolara. Tada su investicijsku rundu predvodili Index Ventures i Bessemer Ventures Partners, svjetski fondovi koji su ranije podržali Revolut, Slack i Notion.

Novu Series B investicijsku rundu predvodio je Insight Partners, uz sudjelovanje fondova koji su i ranije podržali Wonderful, a to su Index Ventures, IVP, Bessemer Venture Partners i Vine Ventures. Prikupljeni kapital namijenjen je globalnom širenju i značajnom povećanju broja zaposlenika, s obzirom na to da tvrtka planira do kraja 2026. godine porasti s trenutnih 350 na približno 900 zaposlenika.

Značaj hrvatskog tima

Podsjetimo, poslovanje Wonderfula u Adria regiji, u koju spadaju Hrvatska, Srbija, Slovenija, BiH, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Albanija, vodi Vedran Bajer, bivši direktor Microsofta Hrvatska, koji je u rujnu 2025. preuzeo funkciju regionalnog direktora u Wonderfulu.

S obzirom na to da se Wonderful bavi razvojem AI agenata za korisničko iskustvo, s fokusom na tržišta izvan engleskog govornog područja, proširili su se na jugoistočnu Europu te je odluka o uspostavljanju huba pala na Zagreb. Tim u Hrvatskoj primarno se bavi razvojem, prodajom i implementacijom AI rješenja za tvrtke u industrijama poput telekomunikacija, financija, osiguranja, turizma i zdravstva.

Povodom nove investicije, Bajer je naglasio da je ovo veliki korak za Wonderful, ali i za našu regiju.

– Kompanije su umorne od AI obećanja, one žele rezultate odmah. Tehnologija sama po sebi nije dovoljna; za pravi uspjeh potrebni su ljudi na terenu koji razumiju biznis. Naši timovi u regiji diktiraju tempo ove revolucije, a činjenica da se ovakva globalna rješenja implementiraju kod nas istodobno s najvećim svjetskim tržištima, dokaz je naše strateške važnosti – poručio je Bajer.

Dvostruki jednorog

U samo osam mjeseci od izlaska iz 'stealth' faze, odnosno razdoblja tajnog razvoja bez javnih objava, Wonderful se proširio na više od 30 zemalja diljem Europe, Bliskog istoka, Azijsko-pacifičke regije i Latinske Amerike.

Prema podacima tvrtke, implementacija njihovih AI rješenja u interne procese drugih tvrtki i komunikaciju s korisnicima rezultirala je 60 posto bržom obradom zadataka i stopom automatizacije iznad 80 posto.

Ukupno je Wonderful do sada prikupio 286 milijuna dolara svježeg kapitala te je u nešto više od godinu dana poslovanja već potvrdio status jednoroga, i to dvostrukog.