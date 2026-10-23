Robert Veriga: Prva hrvatska 'beba iz epruvete' danas slavi 43. rođendan

Zagreb je 1983. bio među pionirima izvantjelesne oplodnje u svijetu. U Hrvatskoj je do danas takvim postupkom rođeno više od 40.000 djece

Bilo je 20 minuta iza ponoći kada je u Petrovoj bolnici u nedjelju 23. listopada 1983. u Zagrebu rođen dječak koji će ući u povijest medicine. Robert Veriga postao je prvo dijete začeto postupkom izvantjelesne oplodnje u Hrvatskoj i tadašnjoj Jugoslaviji, svega pet godina nakon što je u Velikoj Britaniji rođena prva svjetska 'beba iz epruvete', Louise Brown.

Pioniri reproduktivne medicine

Iza tog uspjeha stajao je tim stručnjaka zagrebačke Klinike za ženske bolesti i porode: prof. Predrag Drobnjak, prof. Veselko Grizelj, prim. Ivo Puharić, dr. Velimir Šimunić te embriolozi Ernest Suchanek i Ervin Maćaš. U vrijeme kada se o ‘bebama iz epruvete’ još govorilo gotovo kao o znanstvenoj fantastici, njihov je uspjeh svrstao Hrvatsku među pionire reproduktivne medicine.

No iza medicinskog proboja nalazila se i ljudska priča. Zagrebački supružnici Dragica i Josip Veriga šest su godina bezuspješno pokušavali dobiti dijete. Nakon brojnih pregleda i liječenja liječnici su zaključili da je izvantjelesna oplodnja njihova najbolja prilika za roditeljstvo. U veljači 1983. započeo je postupak koji će nekoliko mjeseci kasnije završiti povijesnim rođenjem njihova sina.

S proslave na porod

Porod je bio planiran za početak studenoga, ali su trudovi krenuli ranije. Kada su liječnici tijekom noći primijetili nepravilne otkucaje srca djeteta, odlučili su se za hitan carski rez. U Petrovu bolnicu tada je pozvan i dr. Velimir Šimunić, koji je usred proslave 12. godišnjice braka napustio slavlje i došao u bolnicu.

Operacija je trajala 45 minuta. Dječak, težak 3660 grama i dug 50 centimetara, na Apgarovu testu, kojim se neposredno nakon rođenja procjenjuje stanje novorođenčeta, dobio je maksimalnih 10 bodova.

Od podviga do rutine

Rođenje Roberta Verige izazvalo je golemo zanimanje javnosti. Novine su ga opisivale kao ‘veliki uspjeh jugoslavenske medicine’, a njegov dolazak na svijet mnogim je parovima koji su se borili s neplodnošću ulio novu nadu. U to vrijeme uspješnost takvih postupaka bila je višestruko manja nego danas, pa je svaki uspješan porod predstavljao pravi medicinski podvig.

Veriga – promotor IVF-a

Više od četrdeset godina poslije Robert Veriga i dalje je simbol jednog od najvećih uspjeha hrvatske medicine i promotor IVF-a. Na obilježavanju 40. rođendana, u društvu roditelja, kuma dr. Šimunića i premijera Plenkovića, istaknuo je kako se nikada nije osjećao drugačijim od svojih vršnjaka te da danas najviše cijeni upornost, hrabrost i ljubav svojih roditelja na putu do roditeljstva.

U svakom razredu jedan đak 'iz epruvete'

Ono što je 1983. izgledalo kao čudo medicine danas je uobičajen postupak. Zahvaljujući izvantjelesnoj oplodnji u Hrvatskoj je do sada rođeno više od 40.000 djece, a oko pet posto ukupnog nataliteta dolazi iz postupaka medicinski potpomognute oplodnje.

Robert Veriga bio je među prvim bebama na svijetu začetima IVF-om. Danas gotovo svaki školski razred u Hrvatskoj ima barem jedno dijete rođeno zahvaljujući medicinski potpomognutoj oplodnji.