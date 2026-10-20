Zvečevo: Kako se požeška destilerija pretvorila u proizvođača čokolade

Lionello Stock počeo je u Požegi 1921. proizvoditi brandy Stock, a stoljeće poslije Zvečevo je u predstečaju prodalo alkoholni program

Destileriju u Požegi pod nazivom Stock Cognac Medicinal osnovao je 20. listopada 1921. talijanski industrijalac Lionello Stock. Obično se navodi da ju je pokrenuo u suradnji s partnerom Carlom Camisom, ali to nije potpuno točno.

Kako je konjak postao brandy

Stock i Camis osnovali su 1884. u tršćanskom predgrađu Barcola zajedničku parnu destileriju Distilleria a vapore Camis & Stock, s ambicijom da dokinu francuski monopol u proizvodnji konjaka. Tršćanski konjak ubrzo je dobio najviše priznanje koje je vinski destilat mogao dobiti u to vrijeme – dobio je naziv 'ljekoviti'. Postigao je veliki uspjeh na tržištima Italije, Njemačke i Austro-Ugarske.

Partnerstvo je završilo 1901., i od tada Stock samostalno upravlja tvrtkom, ali joj nije mijenjao naziv. Tako je tvrtka Camis & Stock – u vlasništvu Lionella Stocka – osnovala današnje Zvečevo, i počela proizvoditi Stock Cognac Medicinal. Kako je tijekom 20. stoljeća naziv cognac postao strogo zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, Stockovi proizvodi izvan francuske pokrajine Cognac postupno su se počeli označavati kao brandy.

Tko je Lionello Stock

Lionello Stock rođen je u Splitu u poznatoj židovskoj obitelji. Odrastao je s jedanaest braće i sestara. I njegov mlađi brat Emil bio je poznati poduzetnik, koji je među ostalim proizvodio brandy Stock u Splitu, te bio jedan od ključnih pokretača cementne industrije u Dalmaciji (današnji Cemex) i osnovao je pulski Istra cement (današnji Calucem).

Nakon raspada Austro-Ugarske Lionello Stock kupio je destileriju u tadašnjoj Čehoslovačkoj, te raširio poslovanje s mrežom destilerija, punionica i pogona za odležavanje u Italiji, Austriji, Poljskoj, Mađarskoj i – Hrvatskoj.

Kako se Nestlé zainteresirao za čokoladu iz Požege

U početku je tvornica u Požegi proizvodila samo jaka alkoholna pića (domaći brandy, vinjak i voćne rakije). No, Stockovi ljudi za ovu se lokaciju nisu zainteresirali samo zbog destilerije. Tu su imali obilje poljoprivrednih sirovina, jeftinu radnu snagu, i veliko tržište Kraljevine Jugoslavije, a bez značajne konkurencije. To je omogućavalo širi prehrambeni pothvat.

Već 1924. djelatnost se širi na čokoladu i bombone, i tvornica postaje važan proizvođač kakao proizvoda. Uspjeh požeškog konditorskog pogona privukao je i švicarski Nestlé, koji je 1934. uzeo pogon čokolade i bombona u zakup, a 1936. dobio sva odobrenja za početak proizvodnje na rok od deset godina.

Prva čokolada s rižom na svijetu

Nakon II. svjetskog rata tvornica je nacionalizirana, ali je i nakon isteka Nestléove licence nastavila proizvoditi i vlastite konditorske proizvode. Od 1951. nosi ime Zvečevo. Tu je 1964. lansirana prva čokolada s rižom u svijetu – Mikado, a nastaju i brendovi Seka i Braco, Volim te i Samo ti.

Prodaja tvrtke u predstečaju

Tvrtka od 1994. djeluje kao dioničko društvo. U većinskome vlasništvu dugogodišnjeg direktora Zdravka Alvira godinama se borila za preživljavanje i 2017. sklopila je predstečajnu nagodbu s vjerovnicima. Da bi spasio tvrtku Alvir je 2021. prodao portfelj žestokih pića Alci Zagreb Michaela Rolanda Markote za 4,8 milijuna eura.

No, ni to nije bilo dovoljno, pa 2024. prodaje i najveći dio tvrtke s konditorskim proizvodima kompaniji Flexway sa sjedištem u Dubaiju. Vlasnik Flexwaya ruski je poduzetnik Denis Štengelov, koji od 2009. živi u Australiji.

Ulaganja novog vlasnika

Kao vlasnik prehrambene grupacije KDV i lanca trgovina Yarche Štengelov je od listopada 2022. pod ukrajinskim sankcijama, ali u vrijeme preuzimanja nije bio na sankcijskoj listi EU, pa je mogao kupiti hrvatsku tvrtku. Novi vlasnik najprije je u ožujku 2024. kupio 75 posto udjela za oko 14 milijuna eura, što je procijenjeno kao 52 posto više od procijenjene fer vrijednosti. Do kraja godine otkupljen je i ostatak dionica, i Zvečevo se povuklo s burze.

Nakon preuzimanja pokrenut je investicijski ciklus vrijedan više od 15 milijuna eura, uključujući pripremu pogona i nabavu nove opreme. Budući da Štengelov kontrolira veliku rusku prehrambenu grupaciju KDV, koja proizvodi grickalice, kekse, vafle i slastice, dio analitičara pretpostavljao je da bi Zvečevo moglo postati europska proizvodna ili distribucijska baza za dio tih proizvoda.

Alkohol isplativiji od čokolade

Međutim, rezultati poslovanja u 2025. godini još nisu dali naznaku preokreta. Prihodi Zvečeva smanjeni su za 6,4 posto, na 12,5 milijuna eura, a tvrtka je ostvarila čak 8,45 milijuna eura neto gubitka. Za to vrijeme Markotina tvrtka JAP 1921., nastavljač požeškog alkoholnog programa, gotovo je udvostručila prihode, na 7,4 milijuna eura, uz neto dobit od 354 tisuće eura.

Požeška žestoka pića s novim vlasnikom danas predvodi Domaći brandy, jer se Stock odavno više ne proizvodi u Hrvatskoj. No, čini se da je originalni alkoholni segment, i bez najjačeg brenda, u ovom slučaju poslovno lukrativniji od tri godine mlađeg konditorskog programa, koji i dalje stagnira unatoč etabliranim markama poput Mikada, Seke i Brace te čokolada Volim te...