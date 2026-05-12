HNK Šibenik pred stečajem, novi direktor Deceunincka

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Nikica Jurić imenovan je generalnim direktorom regije SEE u tvrtki DECEUNINCK, proizvođaču PVC profila za prozore i vrata sa sjedištem u Belgiji i proizvodnim pogonom u Donjoj Bistri.

Regija SEE obuhvaća Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu te Srbiju, a Jurić na novu poziciju dolazi s višegodišnjim iskustvom u industriji stolarije, koje uključuje početke u proizvodnji, gdje je pet godina obnašao funkciju voditelja proizvodnje, te više od 15 godina vođenja vlastite tvrtke za proizvodnju i prodaju PVC i ALU stolarije u Osijeku.

U novoj ulozi bit će odgovoran za daljnji razvoj poslovanja u regiji, jačanje odnosa s partnerima te provedbu strateških inicijativa usmjerenih na rast i inovacije.

Problemi za šibenski klub

Trgovački sud u Zadru pokrenuo je prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad HRVATSKIM NOGOMETNIM KLUBOM ŠIBENIK nakon prijedloga Financijske agencije prema kojem je klub početkom travnja imao blokadu računa u trajanju od 120 dana i nepodmirene obveze od 366,7 tisuća eura, uz 17 zaposlenih.

Sud je potom potkraj travnja imenovao Milana Barišu Obradovića za privremenog stečajnog upravitelja sa zadaćom da ispita postoje li uvjeti za otvaranje stečaja te raspolaže li klub imovinom dovoljnom za pokriće troškova postupka i barem dijela tražbina vjerovnika. Prema podacima iz očevidnika neizvršenih osnova za plaćanje, dugovanja kluba u međuvremenu su porasla na 436,7 tisuća eura, a blokada je trajala 176 dana.

Od ostalih promjena izdvajamo:

Yavuz Alp Gül i Melih Enes Meral od 1. veljače članovi su Uprave PETROKEMIJE umjesto Faruka Özkise i Ermana Akmana.

Dijana Bojčeta Markoja imenovana je članicom NO-a IMPERIALA RIVIERE.

Philippe Andre Burq novi je predsjednik Uprave JADRANSKIH LUKSUZNIH HOTELA i HOTELA CROATIA umjesto Antuna Jakobušića, koji ostaje član Uprave.

Hrvoje Pauković više nije član NO-a LUKE RIJEKA.

Vedran Tomičić podnio je ostavku na mjesto člana Uprave AUTOTRANSA.

Otvoren je predstečajni postupak nad tvrtkom DRVO-TRGOVINA iz Slatine nakon što je utvrđena prijeteća nesposobnost za plaćanje. Sud je za povjerenicu imenovao Miru Hajdić, a vjerovnici imaju rok od 21 dan za prijavu svojih tražbina Financijskoj agenciji. Prema podacima iz postupka, račun tvrtke bio je blokiran 28 dana, a evidentirane neizvršene obveze dosežu oko 2,7 milijuna eura. Uz otvaranje postupka naložene su i mjere upisa zabilježbi na nekretninama i vozilima tvrtke, a ročište za ispitivanje tražbina zakazano je za 9. rujna 2026. godine.

Splitskom YELLOW EXPERIENCEU pripojen je DEUKALION.

Ivan Tomac imenovan je direktorom u TEHNOKOMU, a Sanji Novaković dodijeljena je prokura.

U Sudski registar s odmakom je uvedeno da je Hrvoje Bator od 1. siječnja član Uprave tvrtke ED-INA umjesto Miroslava Perića.

Urban Taljan imenovan je direktorom u tvrtki PVI iz Antunovca umjesto Zvonke Schmit.

Roko Vidović i Dora Vidović pridružili su se Josipu Vidoviću u vlasništvu tvrtke MARINEX & CO iz Splita.

Jiří Veselý od 27. ožujka član je Uprave ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE.

Otvoren je stečajni postupak nad tvrtkom ISKOPI DUJPAV. Sud je utvrdio da je tvrtka nesposobna za plaćanje jer je račun blokiran dulje od 60 dana, a prema Fininim podacima na dan 17. travnja 2026. imala je nepodmirene obveze u iznosu od 68.788 eura. Za stečajnu upraviteljicu imenovana je Dinka Trumbić, a vjerovnici svoje tražbine mogu prijaviti u roku od 60 dana.

PAPIRO CENTRU pripaja se tvrtka 2K-ECOPACK.

Vesna Žužić ušla je u vlasničku strukturu VG TRŽNOG CENTRA umjesto Tina Žužića.

Aleš Mujdrica imenovan je članom Uprave tvrtke SIBO CRO umjesto Lidije Lončarić.

Tvrtka HIH SEE preuzela je F.L.-SISTEM od Hrvoja Filipana.

Nataša Nemec ušla je u vlasničku strukturu tvrtke AUTOR. Nemec je zajedno s Marijem Kovačem preuzela upravljačku funkciju od suvlasnika Želimira Babogredca.

Luka Vugdelija imenovan je direktorom DIGITALNOGA KLIKA umjesto Harck-Olufa Nissena.

Jurica Bosak i Toni Bosak ušli su u vlasničku strukturu tvrtke JOŠAVAC iz Slatine te su zauzeli direktorske funkcije umjesto Srećka Bosaka, koji je uzeo prokuru.

Otvoren je i istodobno zaključen stečajni postupak nad tvrtkom CODE BLUE. Tvrtka je imala evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu većem od 37 tisuća eura te jednog zaposlenika, a sud jr utvrdio da nema pokretne ni nepokretne imovine dovoljne za pokriće troškova postupka. Budući da nitko od zainteresiranih vjerovnika nije uplatio traženi predujam za provedbu stečaja, sud je donio rješenje o otvaranju i zaključenju postupka, a Društvo će biti brisano iz Sudskog registra.