HBOR i EIB potpisali ugovor o 200 milijuna eura za poticaje tvrtkama

HBOR će ta sredstva usmjeriti na financiranje srednje velikih tvrtki, velikih privatnih kompanija te projekte javnog sektora

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Europska investicijska banka (EIB) potpisali su novi ugovor o financiranju u iznosu od 200 milijuna eura, namijenjen daljnjem poticanju investicija privatnih poduzeća i javnog sektora u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na projekte zelene tranzicije, priopćeno je u srijedu iz obje banke.

Riječ je o drugoj tranši okvirnog zajma ukupne vrijednosti 350 milijuna eura, čiji je cilj poboljšati dostupnost financiranja hrvatskim poduzećima te dodatno ojačati konkurentnost i otpornost domaćeg gospodarstva, dodaju u svom priopćenju.

– EIB na ovaj način pokazuje da ostaje predan podršci hrvatskim poduzećima upravo onda kada i gdje im je ona najpotrebnija – izjavio je prilikom potpisa ugovora potpredsjednik EIB-a Marko Primorac.

HBOR će ta sredstva plasirati putem izravnog kreditiranja, kao i kroz suradnju s poslovnim bankama, a bit će usmjerena na financiranje ulaganja srednje velikih poduzeća, velikih privatnih kompanija te projekata javnog sektora, namijenjenih razvoju novih proizvodnih kapaciteta, daljnjoj modernizaciji i širenju poslovanja, zelenoj tranziciji i snažnijem razvoju javne infrastrukture. Najmanje 30 posto ukupnih sredstava bit će usmjereno na projekte koji doprinose klimatskim ciljevima i zaštiti okoliša, uključujući ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, ističe se u priopćenju.

– Potpisom ovog ugovora nastavljamo uspješnu suradnju s EIB-om, koja traje više od 25 godina i kroz koju je do danas osigurano gotovo 4 milijarde eura za financiranje investicija i projekata u Hrvatskoj. Nova sredstva omogućit će nam dodatno jačanje investicijskog ciklusa, posebno u području zelene tranzicije, kao i daljnje poticanje modernizacije i rasta poduzeća te razvoja javne infrastrukture – istaknuo je predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo.