Energetski šok za biznis: AI i podatkovni centri tjeraju cijene u nebo

Univerzalnog recepta za zaštitu od energetskih i tržišnih rizika nema, ali najučinkovitiji su kombinirani modeli u kojima se sve promatra kao jedinstvena cjelina

Osim dostizanja mnogih ekoloških ciljeva, energetska je tranzicija postala važno financijsko i operativno pitanje u kojem se isprepleću tehnologija, regulativa, geopolitika i sve nestabilniji dobavni lanci. Zbog golemog povećanja potrošnje električne energije potaknutog razvojem umjetne inteligencije i širenjem podatkovnih centara, uz nestašice i kašnjenje ključnih komponenata te sve više cijene energenata, tvrtkama svaka potencijalna investicija u obnovljive izvore energije nosi i niz rizika koje trebaju uzeti u obzir prije nego što potpišu bilo kakav ugovor.

Ne začuđuje stoga dugačak popis strahova koji muče domaće poduzetnike i koče ih u ulaganju u obnovljive izvore energije. Na vrhu tog popisa visoki su početni troškovi ulaganja i neizvjestan povrat investicije, ali i nesigurnost u pouzdanost i dostupnost energije zbog nekonzistentne proizvodnje iz solara i vjetra. Dodatnu glavobolju stvara i pitanje održavanja i trošenja opreme, posebno baterija i panela, čiji se kapacitet s godinama smanjuje. Tu su i nestabilni dobavni lanci koji uzrokuju kašnjenja i dodatne troškove te regulativni rizici i česte promjene zakonodavstva koje mogu poljuljati cijeli poslovni model. Poduzetnike naposljetku zabrinjavaju i teškoće u pronalaženju adekvatnih osiguravateljnih pokrića uz visoke premije te rizik od likvidnosti zbog volatilnosti cijena energije, kao i bojazan kako će se tehnologija ponašati u ekstremnim vremenskim uvjetima te koliko je stabilan širi okvir mreže o kojem ovisi povrat ulaganja.

Ključni savjetnici

Upravo u tom trenutku u pomoć tvrtkama priskaču brokeri u osiguranju, čiji posao danas više ne obuhvaća pronalaženje povoljnih polica osiguranja, nego se sve više tiče savjetovanja klijenata o tehnološkim i financijskim rizicima ulaganja. Osim toga, sve češće povezuju tvrtke s financijerima i dobavljačima te pomažu u strukturiranju cjelovitih paketa zaštite. Kako brokeri konkretno pomažu tvrtkama da osiguraju investicije u nove energetske sustave u uvjetima nestabilnih dobavnih lanaca, objašnjava direktorica Marsha McLennana Jasminka Horvat Martinović, koja ističe da je njihov pristup višeslojan i da se temelji na ranom uključivanju u projekt.