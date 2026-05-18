Najveća talijanska banka udvostručila izloženost kriptu

Intesa Sanpaolo povećala je kripto pozicije na 235 milijuna dolara, pojačala bitcoin ETF-ove te prvi put ušla u ethereum i XRP.

Intesa Sanpaolo, najveća talijanska banka, više je nego udvostručila svoju izloženost kriptovalutama u prvom tromjesečju 2026., a udjeli su se povećali s otprilike 100 milijuna dolara krajem 2025. na oko 235 milijuna dolara zaključno s 31. ožujkom.

Rast je potaknut proširenim pozicijama bitcoina, pri čemu je banka povećala pozicije u ARK 21Shares BTC ETF-u i BlackRockovom iShares Bitcoin Trust ETF-u. Također je prvi put ušla u ethereum putem BlackRockovog iShares Staked Ethereum Trusta i preuzela novi udio u Rippleovom XRP-u putem Grayscale XRP Trust ETF-a, vrijedan približno 26 milijuna dolara, prema izvješću lokalne kripto platforme Criptovaluta.it.

Intesa je također otvorila novu poziciju u iShares Bitcoin Trust call opcijama, svojim prvim derivatima u tom prostoru. Banka je prethodno potvrdila platformi Criptovaluta.it da se njezine kripto pozicije drže u svrhu vlasničkog trgovanja, iako nije otkrila koristi li se neka od imovine i za zaštitu proizvoda koji se nude profesionalnim klijentima, navodi se u izvješću.

S druge strane, banka je smanjila svoj udio u solani, koji je bio istaknut u prethodnom tromjesečju. Njezin udio u Bitwise Solana Staking ETF-u smanjio se s 266.320 dionica na samo 2.817, što je gotovo potpuni izlazak.

Intesa dodaje BitGo, izbacuje Bitmine

Što se tiče dionica, banka je napravila nekoliko prilagodbi svojim kripto dionicama. Prvi put je dodala 165.600 dionica BitGoa, dok je istovremeno odbacila poziciju Bitminea. Banka je također zatvorila svoje prodajne opcije na Strategyju i smanjila svoj udio u Cantor Equity Partners II, instrumentu putem kojeg će se tvrtka za tokenizaciju Securitize uvrstiti na burzu. Dionice Coinbasea također su porasle s 1.500 na 10.357.

Ovi potezi dolaze u trenutku kada Intesa produbljuje svoje veze sa sektorom digitalne imovine. Prošli mjesec, Ripple je najavio da će ponuditi svoje usluge skrbništva talijanskoj bankarskoj grupi.

Dionice Intese zatvorile su se u petak na 5,74 eura, što je pad od 1,56 posto u istom danu i 3,14 posto od početka godine, prema Yahoo Financeu.

Europske banke proširuju ponudu kriptovaluta

Sve više europskih banaka ulazi u prostor kriptovaluta, a španjolska BBVA, francuska BPCE i belgijska KBC među onima koje već nude usluge trgovanja. BBVA je postala prva velika španjolska banka koja nudi trgovanje bitcoinom i ethereumom 24/7 putem svoje mobilne aplikacije, dok je BPCE pokrenuo trgovanje kriptovalutama unutar aplikacije putem regulirane podružnice Hexarq, ciljajući na 12 milijuna klijenata do 2026. godine.

Na razini infrastrukture, konzorcij 12 velikih europskih banaka, uključujući BNP Paribas, ING, UniCredit i Deutsche Bank, osnovao je Qivalis za izdavanje euro stablecoina, usklađenog s MiCA-om, s ciljem lansiranja u drugoj polovici 2026.