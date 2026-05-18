Slučaj franak: poznat datum sjednice proširenog vijeća Vrhovnog suda

Vrhovni sud 27. svibnja odlučuje hoće li sjednica biti javna, a zatim i o pitanju teškom oko 700 milijuna eura

Prošireno vijeće Vrhovnog suda trebalo bi se, prema informacijama iz izvora bliskih Vrhovnom sudu, sastati 27. svibnja kako bi odlučivalo o jednom od najvažnijih preostalih pitanja iz slučaja švicarski franak: imaju li potrošači koji su konvertirali kredite pravo na obeštećenje ili su konverzijom iz 2015. već obeštećeni.

No 27. svibnja neće nužno biti i dan konačne odluke. Kako neslužbeno saznajemo, prošireno vijeće taj bi dan najprije trebalo odlučiti hoće li se sjednica održati kao javna. Ako odluči da sjednica neće biti javna, vijeće bi istoga dana moglo raspravljati i odlučiti o pravnom shvaćanju.