Zašto Porezna prihvaća Revolut, ali ne Aircash i Wise

Revolut u Hrvatskoj posluje kao banka ovlaštena za vođenje računa te može primati i porezne uplate, no ostale platforme ne mogu

Piše: Domagoj Bakran, ovlašteni porezni savjetnik, Kreston Croatia

Tijekom godine poslodavac pri svakoj isplati plaće obračunava i obustavlja predujam poreza na dohodak na temelju podataka s porezne kartice zaposlenika (osobni odbitak, uzdržavani članovi, invaliditet i sl.). Budući da se mjesečni primici i korištenje osobnog odbitka mogu razlikovati iz mjeseca u mjesec, ukupan iznos predujma obustavljenog tijekom godine može odstupati od stvarne godišnje porezne obveze.

S obzirom na to da je plaća (primitak od nesamostalnog rada) jedan od primitaka koji ulaze godišnji dohodak, Porezna uprava nakon isteka porezne godine po službenoj dužnosti provodi poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, u kojem uspoređuje ukupno uplaćeni predujam s konačno utvrđenom godišnjom obvezom.

Ako je porezni obveznik tijekom godine uplatio više nego što se uspostavi da je trebalo, razlika mu se vraća kao povrat poreza; u suprotnom utvrđuje se obveza uplate. Postupak se provodi automatski, bez podnošenja godišnje porezne prijave, za sve osobe koje su ostvarile dohodak od nesamostalnog rada ili mirovinu (uz iznimke poput pomoraca u međunarodnoj plovidbi).