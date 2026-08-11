Pinterest nezaustavljivo raste, a brendovi su otkrili njegovu tajnu

Platforma bilježi stabilan rast jer potiče korisnike na stvarni život umjesto beskrajnog online skrolanja

Početkom prošloga desetljeća mnogi su brendovi pokušavali shvatiti je li Pinterest samo još jedna društvena mreža za lijepe fotke, ali promućurna Martha Stewart znala je da se iza te novosti krije nešto mnogo veće. Ta poduzetnica i trendseterica u startu ga nije doživljavala kao digitalni album, nego kao mjesto za vizualizaciju života kakav ljudi žele živjeti, i to je točno ono što ona prodaje više od četiri desetljeća. Savršeno postavljen blagdanski stol, ljetna večera uz krijesnice u vrtu, domaći kolači koji izgledaju kao s naslovnice i ukusno aranžirani buketi poljskog cvijeća pokazali su se idealnim sadržajem koji inspirira, ali i na platformi živi vječno, jednako aktualan danas kao i prije deset godina.

Inspirativni pinovi rezultirali su time da je Stewart postala jedna od najuspješnijih brendova na Pinterestu premašivši milijun pratitelja u prve dvije godine, a da je njezin profil dugoročni generator vrijednosti, svjedoči podatak da su samo prošle godine pretrage povezane s Marthom Stewart porasle za gotovo 2,9 tisuća posto.