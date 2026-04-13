Od 2026. nova pravila za poduzetnike – jeste li među obveznicima?

Od 2026. godine mijenjaju se pravila igre za energetski pregled poduzeća. Novi regulatorni okvir širi krug obveznika i uvodi ključnu promjenu: više nije presudna veličina tvrtke, već količina energije koju troši. U praksi to znači da bi se obveza mogla odnositi i na brojne male i srednje poduzetnike, obrte te tvrtke s više lokacija, osobito one s izraženom potrošnjom u proizvodnji, grijanju ili transportu.

Što je energetski pregled i zašto je važan

Energetski pregled nije samo administrativna obveza, već alat koji daje cjelovitu sliku o tome kako poduzeće koristi energiju i gdje postoje prilike za uštede. Za razliku od uvida u pojedinačne račune za električnu energiju ili plin, pregled obuhvaća sve energente koje poslovanje koristi - električnu energiju, prirodni plin, gorivo za vozni park, loživo ulje, toplinsku energiju te druge poput biogoriva.

Cilj je omogućiti sustavno i dugoročno upravljanje energijom kroz konkretne tehničke i organizacijske mjere, koje u konačnici mogu rezultirati smanjenjem troškova i većom operativnom učinkovitošću.

Novi kriterij: energija koju trošite određuje vašu obvezu

Jedna od ključnih promjena odnosi se na način utvrđivanja obveznika. Dosadašnji model temeljio se na veličini poduzeća, dok novi pristup u prvi plan stavlja stvarnu potrošnju energije.

To znači da i manja poduzeća mogu ući u kategoriju obveznika ako im je energetska potrošnja značajna. Posebno se to odnosi na poslovanja s intenzivnijim logističkim, proizvodnim ili toplinskim procesima, kao i na organizacije koje posluju na više lokacija.

Za utvrđivanje statusa presudna je prosječna godišnja potrošnja energije u posljednje tri godine. Poduzeća s potrošnjom manjom od 2,78 GWh (10 TJ) neće imati zakonsku obvezu provođenja energetskog pregleda, no njegova provedba može biti korisna jer je često uvjet ili prednost pri dodjeli subvencija i poticaja.

Ako se potrošnja kreće između 2,78 i 23,61 GWh (10 do 85 TJ), energetski pregled postaje zakonska obveza. U tom slučaju potrebno ga je provesti i izraditi akcijski plan najkasnije do 11. listopada 2026., uz obvezu ponavljanja svakih četiri godine, osim ako poduzeće ima uveden sustav upravljanja energijom.

Poduzeća s potrošnjom većom od 23,61 GWh (85 TJ) ulaze u kategoriju strateških obveznika te moraju uvesti certificirani sustav upravljanja energijom, primjerice prema normi ISO 50001, čime se osigurava kontinuirano praćenje i optimizacija potrošnje.

Za neispunjavanje obveza propisane su novčane kazne u rasponu od 2650 do 66.360 eura.

Najčešća pogreška u praksi

Jedan od čestih izazova u praksi jest nepotpuno sagledavanje potrošnje energije. Mnogi poduzetnici prate isključivo električnu energiju, iako novi regulatorni okvir jasno propisuje da se u izračun uključuju svi energenti.

To znači da ukupna potrošnja obuhvaća i plin, toplinsku energiju, goriva za vozni park te druge izvore energije korištene u poslovnim procesima. Upravo zbog toga poduzeća s razvijenom logistikom ili proizvodnjom često podcjenjuju svoju stvarnu potrošnju i tek naknadno utvrde da prelaze propisane pragove.

Kako se pripremiti i odabrati partnera za energetski pregled

Pravovremena priprema ključna je za izbjegavanje rizika i dodatnih troškova. Prvi korak je prikupljanje podataka o potrošnji svih energenata u posljednje tri godine te izračun ukupne i prosječne potrošnje.

Na temelju toga moguće je jasno utvrditi status i planirati daljnje korake, bilo da je riječ o dobrovoljnom pregledu, ispunjavanju zakonske obveze ili uvođenju sustava upravljanja energijom.

U ovom procesu važno je imati pouzdanog partnera. Uslugu energetskog pregleda provodi Tomting, kao dio E.ON Energy Infrastructure Solutions Hrvatska i Slovenija (E.ON EIS), s iskustvom u analizi složenih energetskih sustava i identifikaciji konkretnih mjera uštede. Fokus nije samo na regulatornoj usklađenosti, već i na pronalasku rješenja koja donose dugoročnu vrijednost poslovanju.

Iako je riječ o zakonskoj obvezi za dio poduzeća, energetski pregled može biti i važan poslovni alat. U uvjetima rasta cijena energije i sve većeg fokusa na održivost, razumijevanje i optimizacija potrošnje postaju pitanje konkurentnosti.

Za poduzeća koja žele na vrijeme provjeriti svoj status i pripremiti se za nove obveze, sada je pravi trenutak za prvi korak. Sve detalje energetskog pregleda i uvjeta, možete pronaći na internetskoj stranici Energetski pregled.