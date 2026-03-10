Gdje Hrvatska treba baterije: prva nacionalna studija otkriva lokacije

Konferencija Solar Flex Croatia 2026. u Zagrebu najavljuje ključne analize i inovacije za razvoj hrvatskog energetskog tržišta.

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj raste iz godine u godinu, osobito iz solarnih elektrana. S takvim razvojem sve se češće javlja i pitanje kako upravljati energijom kada je ima više nego što se u tom trenutku može potrošiti.

Rješenje se sve češće traži u pohrani energije, posebno u baterijskim sustavima koji omogućuju spremanje viškova proizvedene energije i njihovo korištenje u trenucima veće potrošnje.

Upravo toj temi posvećena je konferencija Solar Flex Croatia 2026, koja će se 17. ožujka održati u Zagrebu. Događaj organiziraju Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH) i SolarPower Europe, a okupit će stručnjake iz energetike, predstavnike industrije, tehnološke kompanije, financijske institucije i investitore.

Prva nacionalna analiza baterijskih potreba

Središnji dio konferencije bit će predstavljanje nacionalne studije „Identificiranje lokacija mrežnih zagušenja na elektroenergetskoj mreži i potreba za baterijskim spremnicima energije u Republici Hrvatskoj“.

Studiju izrađuju Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) i Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu uz podršku Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Riječ je o prvoj takvoj analizi u Hrvatskoj, koja pokazuje na kojim dijelovima elektroenergetske mreže dolazi do zagušenja te gdje bi baterijski sustavi mogli imati najveći učinak. Rezultati daju jasniju sliku gdje su najveće potrebe za pohranom energije, ali i gdje se otvaraju nove investicijske i poslovne prilike.

Osim baterija, konferencija će otvoriti raspravu i o drugim tehnologijama pohrane energije, poput akumulacijskih i crpnih hidroelektrana, vodika, toplinske pohrane energije te integracije biometana u plinsku mrežu.

Važan dio programa posvećen je i novoj ulozi potrošača u energetskom sustavu. Industrija, poduzetnici i građani sve više mogu upravljati vlastitom potrošnjom energije – primjerice kombiniranjem solarnih elektrana i baterija – čime smanjuju troškove energije i istodobno doprinose stabilnosti elektroenergetske mreže.

U tom kontekstu predstavit će se i prijedlog zelenog tarifnog modela za korisnike koji proizvode i skladište energiju iz solarnih elektrana, kao odgovor na promjene zakonodavnog okvira nakon prelaska s modela net-meteringa na novi sustav obračuna električne energije.

Konferenciju će otvoriti Ignacio Asenjo, voditelj tima za integraciju energetskog sustava u DG ENER pri Europskoj komisiji, a među govornicima su i predstavnici HEP-a, INA-e, Končara, ENNA NEXT-a, HOPS-a, HEP-ODS-a, Orbico Electra, Elektroprojekta i JA Solar.

Više informacija o programu i sudjelovanju dostupno je na: https://oie.hr/solar-flex-croatia-2026/

Solar Flex Croatia 2026 okupit će industriju, investitore i tvrtke koje zanima kako će se energetsko tržište razvijati u sljedećim godinama i gdje se otvaraju nove poslovne mogućnosti.