Nova Iskrina ofenziva nakon 3. Maja: Logistički centar u Svetoj Heleni

Pod palicom prekaljenog logističara Igora Jakovljevića obitelj Šešok preslikava beogradski model industrijskih parkova nedaleko od Zagreba

Kako je za Lider ekskluzivno potvrdio Klemen Šešok, suvlasnik Iskre, njihova nekretninska tvrtka preuzela je ovih dana 10 hektara zemljišta u Poslovnoj zoni Mlaka, neposredno uz čvorište Sveta Helena. Iako se u javnosti investicija povezuje s Iskrom, Šešok naglašava jasnu distinkciju.

- Zemljište je kupila je naša nekretninska tvrtka, koja nema izravne veze s Iskrom. To je odvojena djelatnost koju vodimo brat Matija, ja i naši partneri. Ideja je logistika, i to što prije - izjavio je Šešok za Lider.

Riječ je o tvrtki Logistički park Sveta Helena, koja je prema podacima iz Poslovne Hrvatske i Sudskog registra osnovana, čini se, s ciljem razvoja ovog specifičnog projekta. Zanimljivo je da je tvrtka primarno registrirana za proizvodnju električne energije, što upućuje na to da će budući logistički centar pratiti suvremene trendove održivosti, s krovovima prekrivenim solarnim panelima, što je i prirodna sinergija s Iskrinim osnovnim biznisom u energetici.

