Solari i baterijski sustavi javna su tajna uspješnih prosumera

Fokus je na povećanju samopotrošnje među onima koji su ugradili solare ili se to tek spremaju, sad kad je uspostavljen model net billing

Početkom godine Hrvatska je prešla na novi model obračuna viška proizvedene električne energije za vlasnike solarnih elektrana. Net metering zamijenjen je net billingom te se prema novome sustavu višak proizvedene i predene električne energije u mrežu otkupljuje po tržišnoj cijeni, nižoj od one po kojoj se kupuje energija iz mreže, umjesto dosadašnjeg odnosa 1: 1. To produljuje povrat ulaganja u solare, ali i stavlja naglasak na hibridne sustave s baterijama.

Povećana je stoga potražnja prosumera (engl. producer i consumer), odnosno proizvođača-korisnika za baterijskim sustavima kako bi smanjili mjesečne troškove energije. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) u drugom tromjesečju trebao bi objaviti program vrijedan 20-ak milijuna eura za sufinanciranje ugradnje solarnih elektrana i baterijskih sustava za kućanstva, a očekuje se da će se otvoriti i europski i nacionalni programi za poduzetnike.