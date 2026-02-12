Zaprešić potvrđen kao četvrta lokacija s geotermalnim potencijalom

Projekt financiran NPOO-om vrijedan 50,8 milijuna eura otvara nove mogućnosti za održivu energiju u Hrvatskoj

Zaprešić se službeno pridružio Velikoj Gorici, Osijeku i Vinkovcima kao četvrta lokacija na kojoj je potvrđen značajan geotermalni potencijal u okviru projekta 'Priprema i istraživanje geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja'. Time je Agencija za ugljikovodike uspješno zaključila istražna istraživanja na svim predviđenim lokacijama, ostvarivši stopostotni učinak i maksimalnu uspješnost projekta.

Predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike, Marijan Krpan, istaknuo je da rezultati potvrđuju stručnost i tehničke kapacitete Agencije, te njezinu sposobnost upravljanja strateškim nacionalnim projektima koji jačaju energetsku neovisnost i sigurnost.

- Četiri pozitivne bušotine od četiri istražene lokacije dokaz su da Hrvatska raspolaže bogatim geotermalnim resursima i ekspertizom koja ih može iskoristiti - naglasio je Krpan.

Istraživanja u Zaprešiću otkrila su geotermalno ležište u dolomitima na dubinama većim od 1.600 metara, s temperaturom iznad 95 °C. Unatoč ograničenim prethodnim podacima, lokacija je potvrdila da veći istražni rizik može donijeti značajniju nagradu. Projekt je proveden metodologijom koja uključuje 2D seizmička i magnetotelurska mjerenja te izradu istražne bušotine.

Gradonačelnik Zaprešića, Željko Turk, naglasio je da pozitivni rezultati stvaraju preduvjete za dugoročna i održiva rješenja za zajednicu i gospodarstvo. Dosadašnja istraživanja pokazala su značajan potencijal i na drugim lokacijama: u Velikoj Gorici utvrđena je temperatura veća od 100 °C, što može zadovoljiti gotovo 60 posto toplinskog sustava grada; u Osijeku ležišna temperatura također je premašila 100 °C s procijenjenom toplinskom snagom od gotovo 5 MW, dok je u Vinkovcima zabilježena rekordna temperatura od 131 °C na 2.700 metara dubine, što otvara komercijalne mogućnosti za grijanje i industriju.

Projekt je financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u ukupnoj vrijednosti od 50,8 milijuna eura, a istražne radove izvela je tvrtka CROSCO, član INA Grupe, pod stručnim vodstvom Agencije za ugljikovodike. Ovi rezultati potvrđuju da Hrvatska raspolaže značajnim geotermalnim resursima, koji se sustavno istražuju i razvijaju kako bi se osigurala energetska sigurnost i dugoročna održivost.