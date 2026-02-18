Hrvatsko iskustvo u provedbi NPOO-a referentna točka za novi megafond

Zastupnici su obišli projekte financirane iz NPOO-a, LNG terminal, P3M Mate Rimca koji razvija robotaksi te KB Merkur u Zagrebu

Europski parlament u radnom je posjetu Hrvatskoj ocijenio kako se Nacionalni plan oporavka i otpornosti provodi uspješno te da je Hrvatska među najučinkovitijim korisnicima sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Hrvatska kroz taj instrument ima na raspolaganju ukupno 10 milijardi eura, od čega je 5,8 milijardi bespovratnih sredstava.

Obilazak projekata

Delegaciju su činili članovi Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, a tijekom nekoliko dana sastali su se s predstavnicima državnih institucija, revizorima, saborskim zastupnicima te članovima koordinacijskog tima za provedbu NPOO-a.

Zastupnici su obišli nekoliko projekata financiranih iz NPOO-a, uključujući proširenje LNG terminala na Krku, razvoj autonomnog taksi sustava tvrtke P3M Mate Rimca, te Kliničku bolnicu Merkur u Zagrebu. Time su, kako ističu, željeli steći uvid u konkretne učinke europskih sredstava na energetsku sigurnost, tehnološki razvoj i zdravstveni sustav.

Voditelj izaslanstva, Karlo Ressler, podsjetio je kako je Mehanizam uspostavljen u jeku pandemije kao odgovor na gospodarski šok bez presedana. Prema njegovim riječima, riječ je o instrumentu koji je spriječio produbljivanje razlika među državama članicama različitih fiskalnih kapaciteta te istodobno potaknuo provedbu reformi.

Ressler je naglasio da provedba nije bila jednako uspješna u svim državama članicama, ali da se Hrvatska profilirala kao jedna od uspješnijih u ostvarenju zadanih ciljeva. S planom vrijednim 10 milijardi eura, što predstavlja 12,9 posto BDP-a, naveo je da je Hrvatska drugi najveći korisnik Mehanizma u odnosu na veličinu gospodarstva.

Lekcije za novi europski proračun

Posjet dolazi u trenutku kada se na razini EU-a raspravlja o novom višegodišnjem financijskom okviru. Europska komisija predlaže uspostavu objedinjene financijske omotnice, takozvanog megafonda, koji bi se provodio putem nacionalnih i regionalnih partnerskih planova. Model bi zadržao logiku Mehanizma za oporavak i otpornost, prema kojoj se isplate vežu uz ispunjenje unaprijed definiranih ciljeva i pokazatelja, umjesto uz refundaciju stvarno nastalih troškova.

U pregovorima o tom instrumentu Ressler će u ime Parlamenta i Odbora za proračune imati vodeću ulogu. Uz njega, ključni izvjestitelji bit će Andrey Novakov za Odbor za regionalni razvoj te Elsi Katainen za Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Prema ocjeni članova izaslanstva, hrvatsko iskustvo u provedbi NPOO-a moglo bi poslužiti kao referentna točka u oblikovanju budućeg modela financiranja koji snažnije povezuje reforme i investicije te pojednostavljuje postupke za krajnje korisnike.