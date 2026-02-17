Novi HAMAG-BICRO zajmovi do 100 tisuća eura uz otpis polovice duga

Kamatne stope od 0,5 do 1,5 posto i moguć otpis do 50 posto glavnice čine instrument jednim od najpovoljnijih dosad

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvom gospodarstva najavila je otvaranje financijskog instrumenta Mali zajmovi za industrijsku tranziciju, čije je pokretanje planirano za 25. ožujka 2026.

Riječ je o programu usmjerenom na jačanje regionalne konkurentnosti kroz nacionalnu inicijativu industrijske tranzicije Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske. Instrument se naslanja na razvoj prioritetnih niša s najvećom dodanom vrijednošću, koje se organiziraju u regionalne lance vrijednosti (RLV) kao ključni mehanizam usmjeravanja javnih sredstava i transformacije regionalnog gospodarstva.

Program je namijenjen poduzećima koja posluju dulje od tri godine, imaju status subjekta malog gospodarstva te sjedište i poslovne aktivnosti u prihvatljivim županijama unutar tri ciljne regije. Prijaviti se mogu poduzeća koja su već upisana ili će se upisati na popis mapiranih dionika regionalnih lanaca vrijednosti, navodi se na stranicama HAMAG-BICRO-a.

Financirati se mogu ulaganja u prioritetne niše u okviru tematskih područja 'Strategije pametne specijalizacije do 2029. godine' (S3), uključujući personaliziranu brigu o zdravlju, pametnu i čistu energiju, pametan i zeleni promet, sigurnost i dvojnu namjenu, održivu i kružnu hranu, proizvode od drva s dodanom vrijednošću te digitalne proizvode i platforme.

Poduzećima će biti dostupni zajmovi do 100 tisuća eura uz fiksnu kamatnu stopu od 0,5 do 1,5 posto, ovisno o razvijenosti regije ulaganja. Također, program predviđa i mogućnost otpisa do 50 posto glavnice, sukladno uvjetima koji će biti definirani u službenom pozivu.

Podsjetimo, HAMAG-BICRO je krajem prošle godine potpisao i sporazume o suradnji s devet poslovnih banaka, čime je pokrenuta provedba financijskog instrumenta EFRR Portfeljna jamstva, jednog od ključnih alata za jačanje konkurentnosti malog gospodarstva u razdoblju 2021. – 2027.

Riječ je o instrumentu koji se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru Programa Konkurentnost i kohezija, a njegov je cilj jednostavan, ali ambiciozan: omogućiti malim i srednjim poduzetnicima lakši pristup povoljnijim kreditima kroz obavezno umanjenje kamatne stope, uz smanjenje rizika za banke i niže zahtjeve za kolateralima.

Kroz EFRR Portfeljna jamstva HAMAG-BICRO bankama jamči do 80 posto glavnice kredita i redovne kamate, pri čemu maksimalni iznos pojedinačnog jamstva iznosi 300 tisuća eura, a rok trajanja može biti i do 15 godina. Jamstva se odnose na jedan posto posto za obrtna sredstva.