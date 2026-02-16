ICT industrija predvodi rast europskog gospodarstva

Financijskom podrškom i prilagođenim bankarskim rješenjima PBZ se pozicionira kao partner ICT tvrtkama koje 'nose' inovacije svih sektora

Unatoč geopolitičkim napetostima, poremećajima u globalnim lancima opskrbe i izazovima energetske tranzicije, europsko gospodarstvo pokazuje otpornost i stabilan rast. Prema preliminarnoj procjeni Eurostata, gospodarska aktivnost u Europskoj uniji u četvrtom tromjesečju 2025. porasla je za 0,3 posto, a ICT industrija ne samo da bilježi rast nego je pokretač razvoja i inovacija drugih sektora. Naime, kako su pokazala izvješća europskih institucija, građevina, zelene energije i zdravstvo (posebno biotehnologija) u prošloj su godini zabilježili rast, dok je prerađivačka industrija, krizama unatoč, ostala stabilna.

Dvoznamenkasti rast zapažen je u segmentu e-commercea, ali i logistike sa značajnim ulaganjima u skladišne kapacitete, automatizirane sustave i distribucijske mreže. Rast investicija bilježi i fintech sektor čija inovativna rješenja postupno mijenjaju tradicionalni financijski sustav. Ti novi poslovni modeli, tržišta i investicijske prilike naslonjene su na nove tehnologije, digitalizaciju i automatizaciju pa ne čudi što je upravo ICT krunska industrija europskog, ali i svjetskog gospodarstva.

Perspektiva ICT-ija

Tvrtke koje ulažu u tehnologiju i razvoj softverskih proizvoda ostvaruju prednost na tržištu, dok se investicijski potencijal otvara kroz EU fondove, fintech programe i automatizaciju poslovanja. Prema podacima iz Liderova specijala 500 najboljih, ICT industrija povećala je novu vrijednost za 25,5 posto (usporedbe radi, trgovina je za 21 posto), a godišnji rast predviđen je na 10 do 12 posto.

Daljnji razvoj tog sektora, ali i domaćeg poduzetništva općenito, u velikoj mjeri ovisi o dostupnosti financiranja i investicijskih izvora. Prema posljednjim podacima HNB-a, više od 41 posto ukupnog zaduživanja poduzetnika odnosi se na investicije, u koje je uloženo gotovo sedam milijardi eura. Uz bankarske izvore financiranja, poduzetnicima su dostupna i sredstva iz europskih fondova. U razdoblju 2021. – 2027. Hrvatskoj je na raspolaganju 12,19 milijardi eura, a sredstva će biti dostupna do kraja 2030. godine.

Partneri u rastu

U takvom investicijskom okruženju posebno se ističe potreba za financijskim partnerom koji razumije dinamiku ICT industrije. Privredna banka Zagreb poduzećima nudi specijaliziranu podršku kroz različite modele financiranja i savjetovanja, omogućujući jednostavniju realizaciju investicijskih projekata.

Posebno su relevantni programi razvijeni u suradnji s Europskim investicijskim fondom (EIF) i HAMAG-BICRO-om, koji omogućuju ugovaranje dugoročnih kredita za investicije ili obrtna sredstva uz smanjene zahtjeve za instrumentima osiguranja i povoljnije kamatne stope. Za određene investicijske projekte moguće je ostvariti subvencioniranje kamatne stope do 50 posto te jamstva do 80 posto, što znatno olakšava financiranje rasta i razvoja tehnoloških tvrtki.

Uz financiranje, PBZ tvrtkama nudi i sveobuhvatnu podršku kroz poslovni račun te digitalna rješenja i alate za međunarodno poslovanje, što je posebno važno za tvrtke koje planiraju širenje na strana tržišta. Do 31. ožujka PBZ poslovnim korisnicima iz ICT sektora omogućuje i posebnu ponudu otvaranja poslovnog transakcijskog računa uz personalizirani pristup, savjetovanje i vođenje poslovnog odnosa.

Otvaranjem računa klijenti ostvaruju niz pogodnosti, uključujući: vođenje računa bez naknade najmanje prvih šest mjeseci, 50 posto popusta na naknadu za jedan poslovni paket Sinergo 2.0 po izboru i dodatne popuste na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva. Kombinacijom financijske podrške, stručnog savjetovanja i prilagođenih bankarskih rješenja, PBZ se pozicionira kao partner ICT poduzećima u realizaciji investicija, razvoju inovacija i međunarodnom rastu.

*Sadržaj nastao u suradnji s Privrednom bankom Zagreb