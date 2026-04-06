Iz Slavonske u Špansko: Addiko se seli u novi dom netipičnih bankara

Preseljenje u novi prostor u Zagrebu, za Addiko banku mnogo je više od promjene adrese: to je ulaganje u ljude, način rada i dugoročnu održivost poslovanja

Bez zadovoljnog zaposlenika nema uspješnog poslovanja. Briga o zaposlenicima preduvjet je za poslovni napredak i tvrtke to sve više osvješćuju. Poslodavac koji ne zanemaruje svoje djelatnike i ne shvaća ih zdravo za gotovo svakako privlači vrhunske stručnjake te općenito lakše nalazi odgovarajuću radnu snagu. Jasno je također da udobno poslovno okružje potiče zaposlenike na rad, a oni rado dolaze na radno mjesto na kojem znaju da su cijenjeni.

Novo sjedište

Smanjenje stresa i izbjegavanje sagorijevanja zaposlenika u užurbanim radnim danima postaje zato sve više dio poslovne politike tvrtki. Neki poslodavci spremni su pritom i na veće poslovne poteze kako bi omogućili daljnji razvoj i pokazali koliko uvažavaju potrebe zaposlenika. Na takav iskorak odlučila se Addiko banka, koja će sjedište iz postojećih unajmljenih poslovnih prostora u zagrebačkoj Slavonskoj aveniji 6 do kraja godine preseliti u nove, u kojima bi se trebalo početi raditi potkraj 2026. godine. Novo sjedište banke nalazit će se u zapadnom dijelu grada, u Ulici Gustava Krkleca u Španskom, u modernoj poslovnoj zgradi koja će biti u većinskom vlasništvu Addiko banke.

Odluka o preseljenju donesena je stoga što bi postojeći prostori iziskivali u budućnosti veća ulaganja kako bi se prilagodili zahtjevima banke, a novi prostori omogućuju oblikovanje prema potrebama, vrijednostima te načinu rada banke i njezinih zaposlenika. Prostor je odabran nakon razmatranja dostupnih lokacija, prometne povezanosti i dugoročnih razvojnih planova banke. Zapadni dio grada izdvojio se kao pravi izbor zbog dobre infrastrukture, blizine ključnih prometnica i ponude okolnih usluga kojima se zaposlenici mogu svakodnevno koristiti. Lokacija nudi dobre opcije za parkiranje, a na ruku zaposlenicima ide i blizina velikih šoping-centara i trgovina, restorana i kafića, teretana, poliklinika i drugoga raznovrsnog sadržaja. Na odabir je utjecala i interna analiza koja je pokazala da 60-ak posto zaposlenika iz Zagreba živi zapadno od Savske ulice.

Ulaganje u ljude

Uz kvalitetnije radno okružje unaprijedit će se organizacijska učinkovitost i dugoročna održivost poslovanja. Budući da je Addiko banka većinski vlasnik zgrade u koju će se preseliti jer u svom vlasništvu ima šest od osam katova (uz dio prizemlja i cijeli -1 kat u kojem je garaža), izravno će upravljati održavanjem, troškovima režija te dugoročnim planiranjem. Novi prostori objedinit će sve ključne odjele banke, uključujući Upravu i podršku poslovanju te će u njima biti smješteno više od 420 zaposlenika. Svaki zaposlenik imat će svoje fiksno radno mjesto uza zadržavanje pogodnosti hibridnog modela rada u uredu i od kuće.

Zaposlenicima će na raspolaganju biti kuhinje i blagovaonice na svakom katu, moderan edukacijski i event-centar, mjesto za bicikle i romobile te bolja mogućnost parkiranja. Garaža će biti ujedno opremljena većim brojem elektropunjača. Vozni park se, naime, postupno elektrificira s ciljem da se potpuno prijeđe na električna vozila, što je u skladu sa smjernicama Europske unije. U sklopu novog sjedišta otvorit će se i nova poslovnica, a ona u Slavonskoj aveniji 6 ostaje i dalje otvorena. Zgrada, čiji je glavni izvođač Domograd d.o.o., trenutačno je u fazi roh-baua te počinju završni radovi prema projektnom rješenju.

– Preseljenje u novi prostor za nas je mnogo više od promjene adrese: to je ulaganje u ljude, način rada i dugoročnu održivost poslovanja. U godini kada slavimo 10. godišnjicu brenda Addiko želimo svojim zaposlenicima osigurati okružje koje potiče suradnju, razmjenu ideja i jednostavnost u svakodnevnom radu, što je u srži naše kulture netipičnih bankara. Vjerujemo da će novi prostor dodatno osnažiti našu agilnost, ubrzati donošenje odluka i omogućiti nam da još kvalitetnije odgovaramo na potrebe svojih klijenata –​ istaknuo je Mario Žižek, predsjednik Uprave Addiko banke, koji tu funkciju obnaša svih deset godina i koji je vodio banku kroz ključne transformacijske procese i njezino pozicioniranje kao moderne i specijalističke financijske institucije.

Izvan okvira

S obzirom na to da je nova zgrada projektirana modularno, prostor će se lakše usklađivati s budućim potrebama te se timovi mogu širiti, premještati, uvoditi novi načini rada i prilagođavati infrastrukturu bez većih zahvata. Budući da u Addiku smatraju da je važno za kulturu bankara da razmišljaju 'izvan okvira', potrebno je i da se nalaze u prostoru koji potiče suradnju, spontanost, otvorenost i jednostavnu komunikaciju. Vjeruju da će prilagodljiv prostor dugoročno jačati agilne timove, ubrzavati donošenje odluka, poticati inovativniji i kvalitetniji način rada te potencijale svakog zaposlenika. Za Addiko je bilo stoga posebno važno zadržati prijateljsko okružje, kao i otvorenu komunikaciju bez prostornih ili hijerarhijskih prepreka.

– Zaposlenici su srce Addika, ne samo zbog stručnosti, već i zato što su upravo oni nositelji kulture netipičnih bankara. Novi prostor dizajniran je prema našim stvarnim potrebama, s organizacijom prostora koja prati logiku odjela koji svakodnevno međusobno surađuju, što nam omogućuje veću agilnost i bržu razmjenu informacija. Poruka je jasna: Addiko ulaže u svoje ljude. Nova zgrada simbol je modernizacije, rasta i ambicije, ali prije svega pokazatelj da zaposlenici nisu samo resurs, nego ključni dio strategije – naglasili su u Addiku.

Pri uređenju novog prostora važni su im najviši standardi kvalitete, funkcionalnosti i održivosti uz najmodernija tehnološka i energetska rješenja koja osiguravaju A+ energetski razred objekta.

Inovativna rješenja

Addiko banka ove godine obilježava deset godina poslovanja pod brendom Addiko te je prepoznata kao banka koja slovi za predvodnika digitalizacije u bankarstvu. Naime, nizom inovativnih rješenja promijenila je pravila igre na tržištu te učinila dostupnim jednostavne i brze kredite ne samo za potrošače, već i za male poduzetnike.

– Mi smo banka za građane te mala i srednja poduzeća, specijalizirana za brzo i jednostavno kreditiranje, uz moderne usluge plaćanja. Ne želimo imati cijelu paletu bankarskih proizvoda već biti najbolji u onome što radimo. Nova zgrada vizualno i funkcionalno pojačava identitet naše banke, a preseljenje je poruka stabilnosti i dugoročne vizije koju ustrajno slijedimo. Možemo je ostvariti jedino ako smo odgovorni prema svojim zaposlenicima, klijentima i okružju u kojem živimo i radimo – vjeruju u Addiko banci.