Domaće AI snage usred borbe za zdravlje i ljepotu

AI i robotika žele nam pomoći da očuvamo razum, zdravlje i ljepotu – barem sudeći prema brojnim projektima domaćih tvrtki

Veličanstven ulazak hrvatskih inovatora i inženjera u zdravstvenu tehnologiju, tzv. healthtech​, dogodio se izumom neurokirurškog robota RONNA koji je prije deset godina izveo prvu operaciju u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu. Riječ je o jedinstvenoj inovaciji u medicini, mobilnom robotskom sustavu čiji je autor akademik Bojan Jerbić, profesor emeritus na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, danas jedan od najuspješnijih hrvatskih inovatora, osnivač Katedre za autonomne sustave i računalnu inteligenciju te Regionalnog centra izvrsnosti za robotsku tehnologiju (CRTA).

Robot RONNA, razvijen na FSB-u u suradnji s dr. Darkom Chudyjem iz KBC-a Dubrava, dosad je sudjelovao u niz operacija uz neurokirurge iz te bolnice te je nagrađen prestižnim svjetskim nagradama. Aktualna verzija RONNA G6, razvijena u novoosnovanome poduzeću RONNA Medical prema najvišim europskim standardima, u postupku je certifikacije kako bi taj robotski sustav postao dostupan hrvatskim i europskim bolnicama. Nasreću, to nije jedini hrvatski primjer spoja medicine i tehnologije. Sve više hrvatskih startupova djeluje u healthtechu u sklopu projekata kao što je AI4Health.Cro i s pomoću umjetne inteligencije (UI, engl. AI) razvija nove proizvode, a podupiru ih Europski digitalnih inovacijski centar (EDIH), zagrebački ZICER, splitski NetHub te Institut Ruđer Bošković.