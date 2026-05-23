Darko Obuljen: Hrvatska pati od politizirane meritokracije

Razlikovanje političke i administrativne razine, temelj odgovornog upravljanja u zrelim demokracijama, u hrvatskoj se praksi sustavno briše

Postoji fenomen o kojemu se u javnome prostoru govori potiho iako njegove posljedice prožimaju cijeli institucionalni sustav. Prepoznaje se u tijelima koja donose odluke bez analitičke podloge, u administraciji koja proizvodi procedure bez učinka i u upravljačkim strukturama koje gube sposobnost razumijevanja složenosti javnih politika. U osnovi je sustavno potiskivanje stručnosti i odgovornosti u korist lojalnosti, umreženosti i političke podobnosti. Literatura takvo stanje smješta u okvir institucionalne erozije i zarobljene države.