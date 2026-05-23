Botoks: Učinkoviti lijek koji u pogrešnim rukama postaje opasan

Botoks je jedan od najučinkovitijih alata suvremene medicine kad se primjenjuje u kontroliranim uvjetima, a ne kad tržište preuzme primat

Botulinum toksin tip A – poznat kao Vistabel, Bocouture ili Dysport – već godinama dominira tržištem neinvazivnih estetskih zahvata, no iza percepcije brzoga i jednostavnoga 'kozmetičkog rješenja' krije se mnogo kompleksnija stvarnost: riječ je o lijeku koji zahtijeva znanje, kontrolu i strogu regulaciju. Botoks djeluje tako da blokira prijenos živčanih impulsa prema mišićima uzrokujući njihovo privremeno opuštanje. Upravo ta precizna kontrola mišićne aktivnosti omogućuje njegovu široku medicinsku primjenu – od neurologije i liječenja kronične migrene do dermatologije i estetske medicine. Drugim riječima, botoks nije kozmetika. To je medicinski zahvat.

Krivotvorenih i neregistriranih preparata sve je više na tržištu. Američke zdravstvene institucije već su upozorile na slučajeve ozbiljnih komplikacija, od opće slabosti i problema s gutanjem do respiratornih teškoća, pa i smrtnih ishoda

Glad za mladošću

Globalna potražnja ne prestaje rasti – procjenjuje se da se na godinu izvede više od deset milijuna tretmana. Taj trend prisutan je i u regiji, u kojoj tržište bilježi dvoznamenkaste stope rasta. Istodobno se granica između medicine i tržišta sve više briše. Društvene mreže i influencerska kultura normalizirale su botoks do te mjere da se on danas nudi i izvan zdravstvenih ustanova: u salonima ljepote, fitness-centrima, pa čak i u sklopu neformalnih kućnih usluga. Ono što je nekad bio isključivo medicinski postupak, postaje potrošački proizvod. Najveći problem pritom nije samo tko izvodi zahvat – nego što se zapravo ubrizgava.

Upitni 'medicinski' turizam

Krivotvorenih i neregistriranih preparata sve je više na tržištu. Američke zdravstvene institucije već su upozorile na slučajeve ozbiljnih komplikacija, od opće slabosti i problema s gutanjem do respiratornih teškoća, pa i smrtnih ishoda.

Slični incidenti zabilježeni su i u Europi. Dodatan je rizik medicinski turizam: pacijenti odlaze na jeftinije tretmane u inozemstvo, a komplikacije se pojavljuju tek nakon povratka, bez jasnih informacija o korištenom preparatu ili dozi.

Krivotvorenih i neregistriranih preparata sve je više na tržištu. Američke zdravstvene institucije već su upozorile na slučajeve ozbiljnih komplikacija, od opće slabosti i problema s gutanjem do respiratornih teškoća, pa i smrtnih ishoda

Siva zona

U Europskoj uniji botulinum toksin klasificiran je kao lijek, što znači da podliježe strogim pravilima. No u praksi provedba često zaostaje. Inspekcije su ograničene, tržište slabo kontrolirano, a zakonodavstvo neujednačeno, osobito kad je riječ o tome tko smije primjenjivati preparat. Rezultat je siva zona u kojoj se medicinski zahvati izvode bez medicinskih standarda. Struka zato traži jasna pravila: botoks isključivo u rukama liječnika, strogu kontrolu distribucije i bolji tržišni nadzor.

Daniel Ceković

Diplomirao je medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a nakon završetka studija profesionalni put odveo ga je u Njemačku, gdje je od 2013. do 2022. radio na Klinici LMU u Münchenu, najvećoj dermatološkoj klinici u Europi i jednoj od najuglednijih institucija u dermatologiji. Tijekom gotovo deset godina rada na LMU-u stekao je široko kliničko iskustvo, posebno u dijagnostici i liječenju kožnih tumora, dermatoonkologiji te suvremenim dermatološkim terapijskim pristupima. Danas svoje međunarodno iskustvo i stručnost primjenjuje u poliklinici Dermangio, u kojoj radi s majkom i suprugom. Posebno mu je stalo do individualnog pristupa pacijentu, precizne dijagnostike i suvremenih, znanstveno utemeljenih metoda liječenja kožnih bolesti.

Cijenu plaća pacijent

Iako je sustav ključan, dio odgovornosti ostaje na pacijentima. Provjera medicinske licencije, informacija o preparatu i uvjeta u kojima se zahvat izvodi nije formalnost – nego osnovna zaštita. Cijena ne smije biti presudan kriterij jer u ovome slučaju jeftino često nosi skrivene troškove.

Botoks je jedan od najučinkovitijih alata suvremene medicine – ali samo kad se primjenjuje u kontroliranim uvjetima. Problem nastaje kad tržište preuzme primat nad strukom. U tom trenutku tretman koji bi trebao biti rutinski postaje potencijalni rizik. Jer u industriji estetike, kao i u svakoj drugoj grani medicine, pravilo je jednostavno: kad standardi padnu, cijenu uvijek plaća pacijent. ￼