Proptech mijenja tržište nekretnina, ali ne i ulogu agenta

Digitalni alati ubrzavaju prodaju i povećavaju transparentnost, no povjerenje i iskustvo i dalje odlučuju kupoprodaju

Tržište digitalne tehnologije u djelatnosti nekretnina ili proptech (engl. property technology) prema podacima Fortune Business Insightsa u svijetu je lani vrijedilo 40,19 milijardi američkih dolara, a ove će godine možda doseći 44,59 milijardi dolara. Do 2034. godine moglo bi narasti na 104,57 milijardi dolara sa stopom godišnjeg rasta od 11,9 posto u tom razdoblju.

Tržište očekuje znatan rast jer aplikacije, algoritmi i mrežne stranice olakšavaju poslovanje s nekretninama. Otvorenost, brzina i dostupnost podataka otvaraju mnoge pozitivne pogodnosti za kupce, prodavatelje i agente za nekretnine. Međutim, tehnologija ne može riješiti baš sve te će i dalje ostati alat kojim će se koristiti čovjek u posredovanju između kupaca i prodavatelja.