Zbog krize na Bliskom istoku burze u padu, a nafta i zlato porasli

Na burzama su se jutros među najvećim gubitnicama našle dionice zrakoplovnih kompanija jer je kriza na Bliskom istoku poremetila letove

Na azijskim su burzama u ponedjeljak cijene dionica pale jer ulagači nisu skloni rizičnijim investicijama zbog krize na Bliskom istoku, dok su cijene nafte i zlata porasle.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 3,45 sati u minusu 0,7 posto.Pritom su cijene dionica u Australiji, Južnoj Koreji, Japanu, Indiji i Hong Kongu pale između 0,4 i 2,2 posto, dok u Šangaju stagniraju.

Azijski ulagači nisu skloni riziku zbog krize na Bliskom istoku, nakon što su u subotu u zračnim napadima SAD-a i Izraela na Iran ubijeni vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei i niz čelnika Islamske Republike.

Nakon napada SAD-a i Izraela, Iran je lansirao rakete na Izrael i američke baze u zemljama u regiji.

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u nedjelju da će se borbene operacije nastaviti sve dok se ne ispune svi američki ciljevi.

Na burzama su se jutros među najvećim gubitnicama našle dionice zrakoplovnih kompanija jer je kriza na Bliskom istoku poremetila letove i jer su znatno porasle cijene nafte. A zbog rasta cijena nafte, porasle su cijene dionica u energetskom sektoru, što je ublažilo gubitke burzovnih indeksa.

I na europskim se burzama u ponedjeljak ujutro očekuje pad cijena dionica. Terminski Eurostoxx 50 i njemački DAX indeks trenutno su u minusu više od 1,5 posto. Američki terminski indeksi S&P 500 i Nasdaq također su trenutno u minusu, oko 1,1 posto, pa se i na Wall Streetu u ponedjeljak očekuje pad cijena dionica.

A na valutnim je tržištima dolar ojačao prema košarici valuta jer se smatra sigurnijim utočištem za kapital u nesigurna vremena. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je jutros 0,25 posto, na 97,85 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti ojačao 0,15 posto, na 156,25 jena. Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, za 0,22 posto, pa je cijena eura pala na 1,1785 dolara.

Cijene su nafte, pak, porasle, jer se trgovci plaše poremećaja opskrbe s Bliskog istoka. Na samom početku današnjeg trgovanja cijene su nafte potonule i više od 8 posto, no kasnije su gubici ublaženi.

Na londonskom je tržištu cijena barela oko 3,45 sati bila u plusu 4,5 posto, na 76,15 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 4,1 posto, na 69,75 dolara. Kako ulagači traže sigurnije utočište za kapital, znatno je jutros porasla i cijena zlata, za gotovo dva posto, na 5.350 dolara po unci.