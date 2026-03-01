Prije četiri godine nije počeo samo rat, već i resetiranje globalnog poretka

Invazijom na Ukrajinu Putin je iskoristio slabost globalnog poretka i krenuo u osvajački rat kako bi ostvario san 'ruskog svijeta'

Prije četiri godine serijalom kratkih videoselfieja snimljenih mobitelom u zamračenom Kijevu Volodimir Zelenski dobio je medijski rat protiv Vladimira Putina. Sjećate li se onih kratkih selfie-poruka ukrajinskog predsjednika u maskirnoj odori? 'Mi smo tu. Naša je vlada tu. Predsjednik je tu. Naša je vojska na položajima.' I uistinu, u tim prvim danima i noćima invazije Ukrajina je uspjela odbiti pokušaj Putinova državnog udara i postavljanja ruske marionetske vlasti koja bi Ukrajinu vratila u 'ruski svijet', a u sljedećim je mjesecima ukrajinska vojska uspjela zaustaviti rusku invaziju na crtama koje su do danas, manje li više, ostale crte razdvajanja. No taj iscrpljujući rusko-ukrajinski rat, bez većih pomaka na ratištu, uz mnogo žrtava, koji može biti završen jedino kompromisnim zamrzavanjem sukoba bez pobjednika, promijenio je Europu i postao ključan agens resetiranja globalnog poretka.

Što je Europa sve naučila

Za početak spustio je Europu (EU) iz ružičastog balona na zemlju osvijestivši da je obrambeno potpuno zapuštena i da je energetski monopol (plin, nafta) također oružje. I danas se mogu kao argumenti protiv jačanja europske obrane čuti teze da ruskom predsjedniku Putinu nije interes ratom osvojiti Europu i priključiti je 'ruskom svijetu'. Točno. Ali prije četiri godine, da je baš želio, mogao je možda lakše stići tenkovskom kolonom do Pariza nego do Kijeva. No nije bilo potrebno: Europa je bila ucjenjiva, bilo je dovoljno isključiti plin.