SAD i Izrael pokrenuli vojnu operaciju protiv Irana

Eksplozije su odjeknule u Teheranu i još nekoliko iranskih gradova, Iran proglasio zatvaranje zračnog prostora i zaprijetio odmazdom

SAD i Izrael jutros su pokrenuli zajedničku vojnu operaciju protiv Irana. Eksplozije su zabilježene diljem Teherana, a pogođeni su i gradovi Isfahan, Kom, Karaj i Kermanšah. Iran je zatvorio zračni prostor i zaprijetio odmazdom.

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je operaciju u videoporu ci objavljenoj na Truth Socialu. 'Prije kratkog vremena američka vojska pokrenula je veliku borbenu operaciju u Iranu. Naš cilj je braniti američki narod uklanjanjem neposrednih prijetnji iranskog režima', rekao je Trump.

Izraelski ministar obrane Israel Katz napad je opisao kao preventivni udar, a napadnuti su iranski balistički projektili i lanseri projektila koje Izrael smatra ozbiljnom prijetnjom. 'Cilj je ukloniti prijetnje', rekao je Katz, bez dodatnih pojašnjenja.

Iran je zaprijetio uzvratnim napadima na američke i izraelske baze u regiji, upozoravajući na 'razoran rat'. Vrhovni vođa Ali Hamenei nije u Teheranu i premješten je na sigurnu lokaciju. Iranski dužnosnik rekao je za Reuters da se Teheran priprema na odmazdu koja će biti 'slamajuća'.

Američki dužnosnik opisao je napade kao operaciju koja 'nije mali udar', a prema CNN-u vojna se priprema odvijala tjednima dok su istovremeno trajali neizravni pregovori između Washingtona i Teherana. Prema izraelskom sigurnosnom dužnosniku, operacija je bila planirana mjesecima, a datum lansiranja određen je tjednima unaprijed.