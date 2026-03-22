Zbog rasta cijene nafte burze oštro pale treći tjedan zaredom

Na svjetskim su burzama cijene dionica oštro pale i prošloga tjedna, trećega zaredom, jer se ulagači plaše da će snažan rast cijena nafte potaknuti inflaciju, što bi natjeralo središnje banke na povećanje kamatnih stopa.

Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna pao 2,1 posto, na 45.577 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,9 posto, na 6.506 bodova, a Nasdaq 2,1 posto, na 21.647 bodova.

Nakon tri tjedna oštrog pada, S&P 500 zaronio je u petak na najnižu razinu od rujna prošle godine, a ništa bolje nisu prošli ni ostali burzovni indeksi.

Kriza na Bliskom istoku ne jenjava, a rat SAD-a i Izraela protiv Irana ušao je u četvrti tjedan.

– Tržište je konačno shvatilo da bi rat mogao potrajati znatno duže nego što se na početku očekivalo. Može potrajati još nekoliko tjedana, ali i nekoliko mjeseci – kaže Jake Dollarhide, direktor u tvrtki Longbow Asset Management.

Premda je predsjednik SAD-a Donald Trump već nekoliko puta proglasio pobjedu, Iran se ne predaje, pa raketira susjedne zemlje i tamošnje američke vojne baze.

Osim toga, Iran ne dozvoljava prolaz tankerima kroz Hormuški tjesnac, pa su cijene nafte dodatno znatno porasle. Od početka napada SAD-a i Izraela na Iran cijene su nafte skočile oko 50 posto.

Ulagači se najviše plaše da će snažan rast cijena nafte izazvati rast inflacije. Na to središnje banke već upozoravaju.

Na sjednici prošloga tjedna američki Fed odlučio je ostaviti kamate nepromijenjene u rasponu od 3,5 do 3,75 posto. Pritom je predsjednik Feda Jerome Powell upozorio da je potpuno neizvjesno kako će sukob na Bliskom istoku utjecati na gospodarstvo i da zbog rasta cijena energenata posljednjih tjedana rastu inflacijska očekivanja.

Zbog toga su splasnule nade ulagača da će Fed u ovoj godini smanjiti kamatne stope, a nada u smanjenje cijene novca bila je glavna poluga rasta Wall Streeta.

Prateći poteze Feda, i britanska i Europska središnja banka zadržale su prošloga tjedna kamatne stope nepromijenjene te upozorile na jačanje neizvjesnosti zbog sukoba na Bliskom istoku.

Zbog svega toga, ulagači se plaše da će, ako rat na Bliskom istoku potraje, cijene nafte dodatno porasti, što bi ojačalo inflaciju.

To bi, pak, primoralo središnje banke na povećanje kamatnih stopa, što bi negativno utjecalo na rast gospodarstava i tržišta kapitala.

Zbog toga su i na europskim burzama prošloga tjedna cijene dionica oštro pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 3,3 posto, na 9.918 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 4,6 posto, na 22.380 bodova, a pariški CAC 3,1 posto, na 7.665 bodova.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je prošloga tjedna jedan posto, na 99,50 bodova. Pritom je dolar prema europskoj valuti oslabio 1,35 posto, pa je tečaj eura dosegnuo 1,1570 dolara. Američka je valuta oslabila i u odnosu na japansku, za 0,3 posto, pa je cijena dolara skliznula na 159,20 jena.